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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الثقافة: آفاق جديدة للتعاون بين مسرح العرائس والمسرح الكبير للعرائس في سان بطرسبورج

فعاليات الدورة الـ12 من منتدى سان بطرسبورج الدولي للثقافات المتحدة
فعاليات الدورة الـ12 من منتدى سان بطرسبورج الدولي للثقافات المتحدة
أ ش أ

شهدت مدينة سان بطرسبورج مباحثات مصرية روسية حول آفاق وإمكانيات الاستفادة من خبرات المسرح الكبير للعرائس في بطرسبورج مع مديرة المسرح أنجيلا كوبيتس، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ12 من منتدى سان بطرسبورج الدولي للثقافات المتحدة.

وجرى اللقاء في مقر إقامة الوفد المصري، حيث شارك في المحادثات وفد مصر برئاسة السفير عمر سليم مستشار وزير الثقافة للعلاقات الخارجية، وعضوية كل من الراقص الأول لفرقة باليه القاهرة ومدير المسرح الصغير بدار الأوبرا هاني حسن، والصحفي وعازف البيانو محمد صالح.

ومن جهته، أكد السفير عمر سليم عمق التعاون بين مصر وروسيا في مجال العرائس على وجه التحديد، حيث جاء سيرجي أوبرازتسوف عملاق مسرح العرائس الروسي، والذي يسمى مسرح العرائس في موسكو باسمه تكريما له، إلى مصر عام 1960، وشملت جولته حينها مصر وسوريا ولبنان، حيث كان مسرح العرائس المصري قد افتتح عام 1958، قبل زيارة أوبرازتسوفبعامين، وأسهمت تلك الزيارة في تبادل الخبرة الفنية بين مسرحي العرائس المصري والروسي.

وأشار السفير عمر سليم إلى أهمية استئناف وتعزيز هذه العلاقة من خلال إعادة الاتصالات بين مسرح العرائس الكبير في بطرسبورج، وبين مسرح العرائس والمهتمين والمتخصصين في القاهرة.

وخلال المباحثات، أعربت أنجيلا كوبيتس عن استعداد المسرح لتوفير الخبرات الإبداعية والفنية في مجال صناعة العرائس والأفكار المختلفة المستخدمة في مسرح العرائس المعاصر، حال التواصل مع الجانب المصري المختص في هذا اللون من الفنون.

وأكدت استعداد المسرح للمساهمة في أي أنشطة بالقاهرة، بما في ذلك المشاركة في مهرجان المسرح التجريبي العام المقبل، وكذلك الجولات الفنية بدعوة من الجانب المصري.

مدينة سان بطرسبورج مباحثات مصرية روسية المسرح الكبير للعرائس

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