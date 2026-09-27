اليونان: خبراء يبحثون أسباب انفجار أثينا بعد مقتـ..ل 6 أشخاص

يواصل المحققون في العاصمة اليونانية أثينا فحص ما إذا كان تسرب للغاز الطبيعي قد أدى إلى وقوع الانفجار العنيف الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وانهيار مبنى بالكامل في وسط المدينة، مع التأكيد على أنه لم يتم بعد تحديد السبب بشكل قطعي.

وأوضح كوستاس تسيكاس، رئيس رابطة ضباط الإطفاء، أن الانفجار أُعقب بحريق وانهيار كامل للمبنى، مشيراً إلى أن أشد نقطة تركز لقوة الانفجار بدت وكأنها وقعت في الطابق الثاني.

ويدرس الخبراء إفادات الشهود ومقاطع الفيديو ومواد البناء الإنشائية، بالإضافة إلى الأدلة المأخوذة من الأنابيب وتجهيزات المرافق العامة لتحديد ملابسات الحادث بدقة، حيث تواجد محققو الحرائق في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى للانفجار.

وأشار تسيكاس إلى أن موجة الصدمة الناجمة عن الانفجار تسببت في انهيار المبنى بالتزامن مع اندلاع النيران، محذراً من أن موقع الانفجار وحده لا يكفي لتحديد سبب انهيار الهيكل، وأن النتائج النهائية ستصدر عن الخبراء الجنائيين.

يُشار إلى أن عمليات الإنقاذ واجهت صعوبات بالغة بسبب الحرائق وحالة عدم الاستقرار في الموقع؛ حيث استخدم رجال الإطفاء الكلاب المدربة، والكاميرات الحرارية، ومعدات متخصصة أخرى للبحث عن ناجين بين أنقاض المبنى المنهار.

وضمت قائمة الضحايا أربعة مواطنين أمريكيين، ومواطنا بريطانيا، ومواطنا يونانيا.

وفي هذا السياق، أكدت السفيرة الأمريكية كيمبرلي جويلفويل أن السفارة تقدم المساعدة القنصلية والدعم الكامل لعائلات الضحايا.