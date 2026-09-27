«أبو العينين»: المياه قضية مصيرية لمصر ولن نتنازل عن حقوقنا في النيل.. أحمد موسى: مش إحنا السبب في ارتفاع أسعار البترول عالميًا | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بعد التعادل أمام أنجولا.. لميس الحديدي: منتخب مصر لا نتيجة ولا أداء

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن نتيجة التعادل بدون أهداف والأداء السيئ لمنتخب مصر أمام أنجولا في أول مباراة في تصفيات أمم إفريقيا، جعلاها تبدأ الحديث عن كرة القدم، مشيرة إلى أن هناك أسئلة كثيرة، لكن السؤال الأهم والأساسي هو: «حسام حسن بيعمل إيه؟ وبيقول إيه، وليه؟ وليه كل هذه الأزمات؟».



أحمد موسى ناعيًا المستشار أحمد الزند: وقف شامخًا صلبًا في وجه تنظيم الإخوان الإرهابي

نعى الإعلامي أحمد موسى، المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.



«أبو العينين» لرئيس مجموعة أفريقيا بالأمم المتحدة: المياه قضية مصيرية لمصر.. ولن نتنازل عن حقوقنا في النيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان دول البحر المتوسط عقد اجتماع مع رئيس مجموعة إفريقيا بالأمم المتحدة.



أبو العينين: مصر لا تسعى إلى المواجهة وتريد الوصول لحل عادل وملزم بشأن السد الإثيوبي

أكد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان دول البحر المتوسط، أن مصر لا تسعى إلى المواجهة، وإنما تريد الوصول إلى حل عادل وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث، مؤكدًا أن مصر تتمسك بالتفاوض والقانون الدولي والحلول السلمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوقها المائية وأمنها المائي.



أحمد موسى: مصر لديها قائد عظيم .. والرئيس السيسي لن يسمح أبدا لأحد بالضغط علينا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها قائد عظيم .. والرئيس السيسي لن يسمح أبدًا لأحد بالضغط على مصر.



بندفع التمن.. أحمد موسى: مش إحنا السبب في ارتفاع أسعار البترول عالميا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تكن سببًا في أي أزمة عالمية ولكن هي تدفع فاتورة لكل ما يحدث وتعمل على مواجهة الأزمات والتحديات منذ أزمة كورونا.



«سكن لكل المصريين 9».. تفاصيل قيمة الإيجار والدعم حسب دخل الأسرة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل نظام دعم الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، موضحة قيمة الإيجار السوقية والمبلغ الذي يتحمله المواطن بعد تطبيق الدعم، وفقًا لمستوى الدخل الشهري للأسرة.

مندوب اليمن لدى اليونسكو: مشروع بـ30 مليون يورو لحماية وترميم المواقع التاريخية

قال سفير اليمن ومندوبه الدائم لدى اليونسكو محمد جميح، إن اليونسكو عملت خلال الفترة الماضية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على مشروع كبير بقيمة 30 مليون يورو، ممول من الاتحاد الأوروبي لليونسكو، بهدف حماية وترميم المواقع في المدن التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية يوضح أسباب زيادة أسعار الأجبان

أكد محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الجبن، وإنما هناك حالة من ارتفاع الأسعار في الصناعات الغذائية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الوضع العالمي صعب جدًا، وأن أسعار الغذاء في العالم بدأت في الارتفاع.