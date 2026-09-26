بعد التعادل أمام أنجولا.. لميس الحديدي: منتخب مصر لا نتيجة ولا أداء

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن نتيجة التعادل بدون أهداف والأداء السيئ لمنتخب مصر أمام أنجولا في أول مباراة في تصفيات أمم إفريقيا، جعلاها تبدأ الحديث عن كرة القدم، مشيرة إلى أن هناك أسئلة كثيرة، لكن السؤال الأهم والأساسي هو: «حسام حسن بيعمل إيه؟ وبيقول إيه، وليه؟ وليه كل هذه الأزمات؟».

وأوضحت، مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن المدير الفني يخسر الجميع، من الأهلي والزمالك وباقي الأندية، إلى اتحاد الكرة والجماهير واللاعبين والصحفيين، بسبب تصريحات غير مبررة، إلى جانب الأداء داخل الملعب الذي جرى تحمله كثيرًا.

وأضافت ، أنّه لا توجد نتيجة ولا أداء، وإنما الموجود فقط هو تصدير الأزمات، متسائلة عن الهدف من ذلك، وما إذا كان حسام حسن يريد إثبات أنه أعظم مدير فني. وأكدت أن المنتخب عاد من كأس، ولا تزال هناك طموحات في كأس أمم أفريقيا، ولا ينبغي إضاعتها بسبب تصريحات عجيبة وأمور غير مفهومة.