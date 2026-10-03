دون إصابات .. اندلاع حريق بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية

اندلع حريق بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وذلك دون إصابات رغم تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من موقع الحريق.

فحص أسباب الحريق وحصر الخسائر

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل إحدى المناطق على الطريق بمحرم بك، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحريق وتأمين محيط الموقع.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، إلى جانب حصر الخسائر والتلفيات الناتجة عنه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.