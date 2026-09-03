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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري بجنوب لبنان وتوغّل آليات إسرائيلية داخلها

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري بجنوب لبنان وتوغّل آليات إسرائيلية داخلها
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري بجنوب لبنان وتوغّل آليات إسرائيلية داخلها
أ ش أ

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان، بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية باتجاه البلدة، حيث عملت على نقل جالونات مفخخة، فيما توغلت دبابة من نوع «ميركافا» وجرافة من نوع «D9» داخل البلدة.

وأفادت الأنباء بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على طريق العزية-المنصوري، في وقت سجل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق منطقة صور، وسط أجواء من التوتر والحذر.

وفي السياق ذاته، نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم تفجيرات في بلدتي حداثا ووادي برعشيت، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون، في إطار التصعيد المتواصل في المناطق الجنوبية.

قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري تحرك آليات إسرائيلية جالونات مفخخة مسيّرة إسرائيلية

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