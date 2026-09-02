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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب عيار 24 اليوم

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

يهتم الجميع حالياً بمعرفة أسعار الذهب اليوم وخاصة أسعار السبائك الذهب في مصر عيار24، باعتبارها  الأكثر طلباً للراغبين في الاستثمار في الذهب،  فيلجأ الكثير لـ شراء الجنيه الذهب أو شراء سبيكة 5 جرام أو سبيكة 10 جرام لاستثمار مبلغ مالي في الذهب وحفظه لأطول فترة ممكنة، لذا هناك إقبال كبير على معرفة أسعار السبائك اليوم الأربعاء 26 أغسطس باعتبارها الأكثر انتشاراً وضماناً بسوق الذهب.

كم وزن سبيكة الذهب؟ جميع الأوزان بالجرام والفرق بينها وبين الأونصة - صوغ للذهب والمجوهرات - متجر ذهب إلكتروني
 

سعر سبيكة 1 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة ذهب وزن جرام واحد btc اليوم بالصاغة والمحلات، تحو 7284 جنيها للشراء 

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام 

 بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام btc اليوم بالصاغة ومصنوعة بالكامل من الذهب الخالص عيار 24، حوالي 18022 جنيها للشراء.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام 


ووصل سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرامات من btc اليوم بالصاغة والمحلات المصرية، حوالي 35 ألفا و920 جنيها للشراء.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام


بينما سجل سعر سبيكة مصنوعة بالكامل من الذهب الخالص وزن 10 جرامات ماركة btc اليوم بالصاغة المصرية، ما يتراوح بين 71810 جنيهات للشراء قبل احتساب المصنعية أو ضريبة الدمغة.

ميغابايت الذهب – MBGoldStore

سعر سبيكة ذهب 20 جرام


حقق سعر سبيكة مصنوعة بالكامل من الذهب عيار 24 وتزن 20 جراما ماركة btc اليوم بالمحلات، حوالي 143 ألفا و580 جنيها للشراء.

 

سعر سبيكة ذهب 50 جرام


كما بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما btc اليوم فى مصر حوالي 358 ألفا و800 جنيه للشراء.

سعر سبيكة وزن 31.1 جرام


سجل سعر أونصة الذهب فى مصر، والتي تعادل سبيكة وزن 31.1 جرام من الذهب الخالص عيار 24 من BTC، حوالي 223235 جنيها للشراء وتُباع بغلاف شفاف.

العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في أسعار سبائك الذهب 2026

ارتفاع أسعار الذهب اليوم


ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 12 جنيهًا، ليسجل 7109 جنيهات، مقابل 7097 جنيهًا أمس الثلاثاء.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية بنحو 10.50 جنيه، ليسجل 6220.38 جنيه، مقارنة بـ6209.88 جنيه أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 9 جنيهات، ليسجل 5331.75 جنيه، مقابل 5322.75 جنيه أمس.

سعر الذهب في مصر
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعًا بنحو 7 جنيهات، ليصل إلى 4146.92 جنيه، مقابل 4139.92 جنيه أمس.

وصعدت أوقية الذهب بنحو 373.25 جنيه، لتسجل 221114.62 جنيه، مقارنة بـ220741.37 جنيه أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 84 جنيهًا، ليسجل 49763 جنيهًا، مقابل 49679 جنيهًا أمس.

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس في مصر.. بكام سبيكة الذهب 2.5 جرام؟ - بوابة الأهرام

أسعار الذهب اليوم في مصر


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7109 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6220.38 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5331.75 جنيه.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4146.92 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب نحو 221114.62 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49763 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة10 جرام اسعار السبائك اليوم سعر الجنيه الذهب اسعار السبائك سعر السبائك24 سعر عيار24 سعر عيار21 سعر عيار18 سعر سبيكة 20 جرام

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