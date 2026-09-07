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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 777 حصانًا.. رام تستعد لإطلاق أول سيارة SUV

رام SUV
رام SUV
عزة عاطف

تستعد شركة رام، الشهيرة بشاحناتها البيك أب القوية، لدخول فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) عبر طراز كلي جديد يعيد إحياء اسم رامتشارجر. 

وبعد تأجيل إطلاق النسخة الكهربائية الممتدة المدى من شاحنة 1500 REV لمدة تصل إلى 9 أشهر، تحول اسم رامتشارجر ليصبح خيارًا مخصصًا لأول سيارة SUV ضخمة تعتمد على محركات V8 الأسطورية في تاريخ العلامة.

تصميم مستوحى من TRX وخيارات متعددة للباب الخلفي

وحسب التسريبات الصادرة عن قناة (TK's Garage) المتخصصة في تسريبات مجموعة ستيلانتس، تعتمد السيارة الجديدة على المنصة الهيكلية الخاصة بطراز جيب غراند واجونير. 

وتتميز المقدمة بتصميم هجومي رياضي يشبه شاحنة رام TRX، بينما يقترب التصميم الخلفي من طراز رام REV. وتتضمن الخيارات المصنعية للباب الخلفي تقديم غطاء مقسوم إلى جزأين أو باب يفتح كليًا نحو الأسفل لسهولة التحميل والاستخدام.

3 مستويات من الأداء وأرقام تقترب من 900 حصان

تستهدف رام منافسة طرازات مثل كاديلاك إسكاليد V التي تولد قوة 682 حصانًا. وتوضح التقارير أن النسخة الأعلى من رامتشارجر ستزود بمحرك 8 أسطوانات V8 بسعة 6.2 ليتر مع سوبرتشارج يولد قوة 777 حصانًا، وهو المحرك نفسه المستخدم في شاحنة رام 1500 TRX. 

وتشير التسريبات إلى إمكانية تقديم السيارة بـ 3 مستويات مختلفة من القوة تتضمن محرك 5.7 ليتر بقوة 395 حصانًا، ومحرك 6.4 ليتر بقوة 470 حصانًا، إضافة إلى الفئة الخارقة المزودة بسوبرتشارج، مع إمكانية رفع القوة لتتجاوز 900 حصان عبر حزم التعديل المباشر. 

وتدرس الشركة إطلاق فئات قياسية بمحرك 6 أسطوانات بسعر يبدأ من أقل من 60,000 دولار.

رام رامتشارجر رام SUV سيارات رام رام TRX

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