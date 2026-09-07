فورد تكشف حيلة ذكية لتحويل برونكو إلى مكان للنوم

كشف مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي (USPTO) عن براءة اختراع جديدة سجلتها شركة فورد تحت رقم (US 20260233661 A1)، تعكس فكرة ذكية للتخييم والنوم داخل المقصورة الداخلية لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات تشبه طراز برونكو.

ويختلف هذا الابتكار عن براءة الاختراع التي قدمتها الشركة في عام 2024 لخيمة الصندوق الخلفي، حيث يعتمد المفهوم الجديد على استغلال المساحة الداخلية بالكامل من خلال نظام منصة مكون من 3 أجزاء يتكامل مع المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60/40.

آلية عمل المنصة واستغلال المساحة

تتميز المنصة بكونها غير مرئية أثناء القيادة العادية، إذ تستقر مسطحًا على أرضية منطقة الأمتعة وظهور المقاعد. وعند طي المقاعد الخلفية، يلتقي الجزء الأوسط مع أرضية الأمتعة.

بينما تتيح فورد طريقتين 2 لتمديد الجزء 3 نحو الأمام فوق المقاعد الأمامية؛ الأولى عبر أذرع 2 مدمجة في ظهر المقعد الأمامي تفتح وتثبت في فتحات خاصة، والثانية عبر ربط الجزء الأمامي بنقاط تثبيت مساند الرأس الخلفية مع أرجل قابلة للنشر أو أقفال مدمجة في القوائم B وC، مما يمنح المقصورة مرونة استثنائية.

ملحقات متكاملة لتجربة تخييم مريحة

ولم تكتفِ فورد بتوفير منصة النوم فحسب، بل أكملت مفهوم التخييم الداخلي بتقديم مجموعة من الملحقات المخصصة، والتي تشمل مرتبة مريحة مصممة خصيصًا لقياسات السيارة، ورفوفًا مدمجة لتخزين المعدات والأغراض الشخصية، بالإضافة إلى شبكة حماية ضد الحشرات تثبت على النوافذ لضمان التهوية الجيدة أثناء النوم في الهواء الطلق.