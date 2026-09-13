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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر الجديد لدى بنما يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية البنمي

السفير أحمد فوزي عبد الجليل الشريف سفير مصر الجديد لدى بنما
السفير أحمد فوزي عبد الجليل الشريف سفير مصر الجديد لدى بنما
أ ش أ

قدم السفير أحمد فوزي عبد الجليل الشريف سفير مصر الجديد لدى بنما نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز-آتشا فاسكيز، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية البنمية.

ورحب الوزير البنمي بالسفير المصري الجديد، متمنيًا له التوفيق.

وأشاد السفير المصري - خلال اللقاء - بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا اهتمامه بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية.

من جانبه، أكد وزير خارجية بنما عمق العلاقات بين البلدين التي ترجع لعام 1958، مشيرا إلى أهمية الدور المصري في ضوء التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عن اهتمامه بمواصلة تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي.

كما أكد الوزير رغبته في توسيع مجالات التعاون بين مصر وبنما، لا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار والتجارة، والخدمات اللوجستية والموانئ، والربط البحري، والسياحة، والتعليم، والثقافة، وذلك في ضوء الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به البلدان، وما تضطلع به كل من قناة بنما وقناة السويس من دور محوري باعتبارهما ممرين رئيسيين لحركة التجارة العالمية.

السفير أحمد فوزي عبد الجليل الشريف سفير مصر الجديد لدى بنما وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز آتشا فاسكيز بنما

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