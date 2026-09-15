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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس إيقاف قيد جديد من الفيفا يهدد نادي الزمالك

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان وجود مخاوف كبرى داخل نادي الزمالك من التعرض لإيقاف قيد جديد، بسبب أقساط الغرامات المالية والعقوبات الدولية التي لاحقت النادي خلال الأشهر الأخيرة.

وقال عبد الناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI:  "مخاوف كبرى في الزمالك من إيقاف قيد جديد بسبب أقساط الغرامات المالية والعقوبات الدولية التي لاحقت النادي في الأشهر الأخيرة، والمطلوب توفير 33 مليون جنيه خلال أيام".

وأضاف: "الزمالك يتحمل ما لا يتحمله أي نادٍ في العالم، وكل من له أموال لدى النادي يطالب بها الآن، بعد علمه ببيع البرازيلي خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي".

وأوضح عبد الناصر زيدان أن الزمالك مطالب بتوفير نحو 640 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، لسداد مستحقات عدد من اللاعبين السابقين، جاءت على النحو التالي:

عمر فرج: 200 ألف دولار مستحقة للتسوية قبل 20 سبتمبر الجاري.
إبراهيم نداي: 180 ألف دولار يجب سدادها قبل الأول من أكتوبر.
سامسون أكينولا: 135 ألف دولار مستحقة على الزمالك في الأول من أكتوبر.
فرجاني ساسي: نحو 125 ألف دولار مستحقة قبل 30 أكتوبر المقبل.

الإعلامي عبدالناصر زيدان عبدالناصر زيدان الزمالك أقساط الغرامات المالية فرجاني ساسي

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