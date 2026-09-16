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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحريك أسعار المنتجات الهندسية.. والمصنعون ينتظرون إعادة تقييم قرار الرسوم

المصانع
المصانع
محمد البدوي

كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن تحرك أسعار عدد من المنتجات التابعة للقطاع الصناعي نحو الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المصنعين ينتظرون إعادة تقييم القرار المتعلق برفع الأسعار، وفقا لما سبق الاتفاق عليه بعد مرور 3 أشهر على تطبيقه.

تداعيات ارتفاع الأسعار وانعكاساته على القطاع

وقال محمد المهندس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، إن المصنعين تأثروا بالقرار، وهو ما دفعهم إلى عقد اجتماع مع الدكتورة يمنى الشبراوي، لمناقشة تداعيات ارتفاع الأسعار وانعكاساته على القطاع الصناعي.

وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى الحصول على وعد بإعادة تقييم القرار بعد مرور 3 أشهر من تطبيقه، على أن تتم مراجعة النتائج التي ظهرت على أرض الواقع، إلى جانب متابعة حركة الأسعار داخل الأسواق.

قرار إعادة التقييم

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الأسعار أصبحت تميل إلى الاستقرار بشكل نسبي، إلا أنها شهدت في الوقت نفسه تحركات صعودية، لافتا إلى أن المصنعين يترقبون صدور قرار إعادة التقييم مع نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن هناك أحاديث متداولة داخل الأسواق بشأن احتمالية تحريك الأسعار مرة أخرى، مؤكدا أن المصنعين ينتظرون ما ستسفر عنه عملية إعادة التقييم والقرار المرتقب بشأنها.

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