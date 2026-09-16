غرفة الصناعات الهندسية: أسعار منتجات قطاع الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعا مؤخرا

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أسعار مختلف المنتجات في قطاع الصناعات الهندسية شهدت تحركا نحو الارتفاع، موضحا أن المصنعين كانوا قد حصلوا على وعد بإعادة النظر في القرار المتعلق برفع الأسعار بعد مرور 3 أشهر من تطبيقه.



وأضاف "المهندس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن المصنعين تضرروا من القرار، وهو ما دفعهم إلى عقد اجتماع مع الدكتورة يمنى الشبراوي، لبحث تداعيات ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القطاع الصناعي.



وأوضح أن الاجتماع أسفر عن الحصول على وعد بإعادة تقييم القرار مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر، في ضوء النتائج التي تظهر على أرض الواقع وحركة الأسعار في الأسواق.



وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الأسعار أصبحت شبه مستقرة، لكنها شهدت في الوقت نفسه تحركات نحو الارتفاع، لافتا إلى أن المصنعين ينتظرون صدور قرار بشأن إعادة التقييم مع نهاية الشهر الجاري.



وتابع أن هناك حديثا متداولا في الأسواق عن احتمالية رفع الأسعار مرة أخرى، مؤكدا أن المصنعين يترقبون القرار المرتقب وما ستسفر عنه عملية إعادة التقييم.