الهباش: الصمود والتحرك الدولي ركيزتان لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الأهداف الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير، مشيرًا إلى أن التصدي لها يتطلب تثبيت الفلسطينيين في أرضهم وحماية هويتهم الوطنية.

وقال الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المقاومة الشعبية تمثل خيارًا جامعًا لمواجهة الاستيطان ومحاولات التهجير، بالتوازي مع تحرك عربي ودولي لحماية الحقوق الفلسطينية.

وانتقد الموقف الأمريكي، معتبرًا أنه منحاز لإسرائيل، داعيًا إلى مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني في المحافل الدولية، إلى جانب التمسك بالأرض باعتباره أساس الحفاظ على القضية الفلسطينية.