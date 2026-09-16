وزير فلسطيني سابق: مصر العمق القومي الأهم للفلسطينيين والدرع الواقية من تفتيت قضيتهم

قال الدكتور أشرف العجرمي الوزير الفلسطيني السابق، إنّ توقيت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر مهم للغاية، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر تمثل بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني العمق القومي الأهم والدرع الواقي الذي يحمي الشعب الفلسطيني من تفتيت وتشتيت قضيته.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر نجحت في منع المشروع الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه لولا الموقف المصري الشجاع والقوي والحاسم، لاستطاعت إسرائيل تهجير غالبية سكان قطاع غزة، إن لم يكن جميعهم.

وتابع، أن الدور المصري محوري، خصوصًا أن مصر تحتل مركزًا مهمًا للغاية على الساحة الدولية، وتحافظ على توازن بين مختلف المعسكرات الدولية، ولديها علاقات جيدة مع جميع الأطراف، سواء الفلسطينية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية.

دور حاسم في مساندة الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن هذه المكانة تمكن مصر من لعب دور حاسم في مساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف شدة الأزمة الفلسطينية الداخلية، سواء من خلال وقف الحرب، أو إعادة بناء قطاع غزة، أو الذهاب إلى عملية سياسية مثمرة يمكن أن تنتج دولة فلسطينية وحلًا شاملًا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.