أحمد موسى: مكة المكرمة خط أحمر ونرفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية

أكد الإعلامي أحمد موسى رفض أي محاولات تستهدف مكة المكرمة أو تمس حرمة المقدسات الإسلامية، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها ومقدساتها.

وأوضح موسى خلال برنامج على مسئوليتي عبر صدى البلد، أن أي استهداف أو تهديد يطال مكة المكرمة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدًا أن المقدسات الإسلامية خط أحمر ولا يجوز المساس بحرمتها أو تعريض أمنها للخطر.

وشدد على دعم السعودية في أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها ومقدساتها، مؤكدًا أن المساس بمكة المكرمة أمر مرفوض، وأن احترام حرمة الأماكن المقدسة يجب أن يكون محل التزام الجميع.