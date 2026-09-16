رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات: استهداف مكة المكرمة يمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء

قال الدكتور فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، إن محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة تأتي في إطار طبيعة هذه الميليشيا، مشيرًا إلى سجلها في استهداف المساجد وانتهاك حرمتها داخل اليمن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما يقارب 300 مسجد تعرض للتفجير، فيما تجاوز عدد المساجد التي قال إنها انتُهكت حرمتها 1000 مسجد خلال السنوات العشر الماضية، مشددًا، على أن هذه الممارسات تعكس عدم ارتباط الميليشيا بالدين أو المقدسات أو المحرمات.

وأضاف أن الاستهداف الأخير وما تبعه من إدانات دولية وإقليمية يعكسان رغبة واضحة في وقف التهور الحوثي، مرجحًا أن يشهد المسار العسكري تحولًا خلال الفترة المقبلة، بعدما تجاوزت الميليشيا الخطوط الحمراء.

وأشار إلى أن الحوثيين يخوضون عمليات في البحر ويحاولون تعطيل الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب إطلاق صواريخ باليستية داخل اليمن، والاعتداء على المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، مواصلا، أن ذلك يستدعي ردًا عسكريًا واضحًا.

مواجهة العدوان الحوثي

وأكد أن الحكومة والجيش الوطني يواصلان مواجهة ميليشيا الحوثي على الأرض، ويتقدمان في بعض الجبهات ويصدان هجماتها، في محاولة لتحقيق مزيد من الانتصارات ومواجهة العدوان الحوثي.