رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: استعادة مؤسسات الدولة في اليمن هي معركة لاستعادة القانون

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن الدولة اليمنية تعمل على توثيق ما وصفه بجرائم القتل والتجويع والنزوح التي تعرض لها المدنيون في اليمن، نتيجة اعتداءات جماعة الحوثيين، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال إن ممارسات الحوثيين تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الدولة معنية بخوض معركتها لاستعادة مؤسساتها وإنهاء حالة الانتهاكات التي تطال المدنيين.

وأشار إلى أن اتساع دائرة الاعتداءات يضاعف مسؤولية الدولة في حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة مراعاة تلك القواعد خلال العمليات العسكرية.

ترسيخ سيادته ومؤسسات الدولة

وأضاف أن المعركة من أجل استعادة مؤسسات الدولة لا تقتصر على الجانب السياسي أو العسكري، وإنما تتمثل في جوهرها في «معركة لاستعادة القانون» وترسيخ سيادته ومؤسسات الدولة.