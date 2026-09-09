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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العليمي يطالب المجتمع الدولي بتغيير مقاربته للأزمة اليمنية.. وتحذير من عودة الحرب

العليمي
العليمي
القسم الخارجي


دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في طريقة تعامله مع الأزمة اليمنية، مؤكداً أن الاكتفاء باحتواء التصعيد دون معالجة أسبابه لم يعد كافياً لإنهاء الصراع المستمر في البلاد.


وقال العليمي إن التجربة اليمنية أثبتت أن التهدئة التي لا ترتبط بالتزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، ولا تحول دون إعادة التسلح واستئناف الهجمات، قد تتحول إلى مجرد فرصة للتحضير لجولة جديدة من الحرب. وجاءت تصريحاته في ظل تصاعد التوترات والتهديدات المرتبطة بجماعة الحوثي وتداعياتها على أمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية. 

ويأتي موقف العليمي امتداداً لمطالب متكررة بتغيير المقاربة الدولية تجاه الملف اليمني، إذ سبق أن دعا إلى الانتقال من سياسة احتواء التهديد الحوثي إلى معالجة مصادره وأدواته، معتبراً أن حماية الملاحة الدولية لا يمكن فصلها عن معالجة جذور الأزمة داخل اليمن.  


وفي هذا السياق، شدد الرئيس اليمني على أن السلام المستدام يحتاج إلى ترتيبات تضمن عدم استغلال فترات الهدوء في إعادة بناء القدرات العسكرية، مشيراً إلى ضرورة أن تقترن أي عملية سياسية بضمانات وآليات تنفيذ تمنع العودة إلى مربع التصعيد.
وكان العليمي قد أكد في مواقف سابقة أن الحكومة اليمنية لا تريد هدنة تعيد إنتاج التجارب السابقة، وإنما تسعى إلى سلام دائم يقوم على وجود دولة واحدة تحتكر السلاح والسيادة وتتمتع بمؤسسات قادرة على أداء وظائفها. 

كما سبق أن دعا في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تغيير التصورات الدولية تجاه الأزمة، مؤكداً أن استمرار التعامل معها باعتبارها مجرد خلاف سياسي ساهم، من وجهة نظره، في إطالة أمد الصراع وتعقيد تداعياته الإقليمية.


وتعكس تصريحات العليمي تمسك القيادة اليمنية بمقاربة تربط السلام باستعادة مؤسسات الدولة ومعالجة مصادر التهديد، بالتوازي مع الجهود السياسية والإنسانية، في محاولة لمنع تحول أي تهدئة مؤقتة إلى مرحلة جديدة من الصراع.

العليمي اليمن الحوثيون أنصار الله الحوثي

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