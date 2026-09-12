بالعمائم البيضاء.. انطلاق أول أيام العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية بالشرقية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه استقبلت معاهد المنطقة العام الدراسي الجديد متوشحةً بأبهى صور الانضباط والالتزام، ومؤكدةً أن جودة العملية التعليمية والتربوية تبدأ من الحفاظ على الهوية الأزهرية الأصيلة، والتي يتصدرها الالتزام التام بالزي الأزهري المهيب، باعتباره عنواناً لطلبة العلم وحملة كتاب الله.

وأضاف أنه رسم طلاب المعاهد في طابور الصباح لوحة إيمانية وتربوية بالغة الجمال والروعة، حيث اصطفوا بزيّهم الأزهري المنظم وعمائمهم البيضاء المكللة باللون الأحمر، ليعكس هذا المشهد المهيب وقاراً يبعث في النفوس الحماس والجدية، ويغرس في وجدانهم قيم الانتماء لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، فكان منظرهم المنضبط داخل فناء المعهد حصناً للأخلاق وشاهداً على بزوغ فجر جيل جديد يجمع بين تفوق العلم ورقي المظهر، في ظل متابعة دقيقة ومستمرة من رئيس الإدارة المركزية لضمان ترسيخ هذه القيم في كافة معاهد المنطقة.

وأشار إلى أن الالتزام بالزي الأزهري ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو رسالة فخر واعتزاز بالمنهج الوسطي، وتقديس لرسالة العلم القائمة على النظام والترتيب، وهو ما تسير عليه منطقة الشرقية الأزهرية بخطى ثابتة لتظل دائماً في طليعة المناطق التي تقدم نموذجاً يُحتذى به في الانضباط، الجودة، والتفوق مع مطلع هذا العام الدراسي الجديد.