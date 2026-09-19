عبدالله القحطاني: قطر تستهدف الحفاظ على لقب كأس آسيا.. ومونديال 2026 منح العنابي خبرات إضافية| خاص

تحدث الإعلامي القطري عبد الله القحطاني عن استعدادات المنتخب القطري للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2027، مؤكدًا أن العنابي يدخل المنافسات المقبلة بطموحات كبيرة، في ظل امتلاكه خبرة التتويج باللقب خلال النسختين الماضيتين.

وقال القحطاني في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، على هامش حضوره حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص، مساء اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى، إن المنتخب القطري سيكون أمام تحدي كبير في النسخة المقبلة من كأس آسيا، خاصة أنه يدخل البطولة باعتباره حامل اللقب، وهو ما يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة للدفاع عن البطولة التي حققها في نسختي 2019 و2023.

وأضاف أن قطر تستعد للبطولة بشكل جيد، وتسعى إلى الاستفادة من الفترة التي تسبق كأس آسيا من أجل تجهيز المنتخب بأفضل صورة، خاصة مع خوض منافسات قوية خلال الفترة المقبلة.

وأشار القحطاني إلى أن مشاركة المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2026 كانت محطة مهمة للغاية في طريق الاستعداد لكأس آسيا، لما ستمنحه للاعبين من احتكاك قوي وخبرات إضافية أمام منتخبات ومدارس كروية مختلفة على أعلى مستوى.

وأوضح أن خوض منافسات كأس العالم منح اللاعبين والجهاز الفني خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها خلال الاستحقاقات التالية، وعلى رأسها كأس آسيا، مؤكدًا أن الهدف سيكون الظهور بشكل قوي والمنافسة على اللقب.

وتواجد منتخب قطر في المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات اليابان وتايلاند وإندونيسيا، في مجموعة تضم منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على المستوى القاري.

وتستضيف السعودية النسخة المقبلة من كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، في مدن الرياض وجدة والخُبر، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتضم المجموعة الأولى السعودية والكويت وعمان وفلسطين، فيما جاءت المجموعة الثانية من أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات إيران وسوريا وقيرغيزستان والصين، بينما جاءت أستراليا وطاجيكستان والعراق وسنغافورة في المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام، إلى جانب المتأهل من مواجهة لبنان واليمن.

ويحمل المنتخب القطري لقب آخر نسختين من كأس آسيا، بعدما توج بالبطولة عامي 2019 و2023، ويطمح إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية خلال النسخة المقبلة.