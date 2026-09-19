قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي
الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان
جيشنا موجود في آخر نقطة.. أحمد موسى: سيناء متسابتش زي ما الخونة بيقولوا والتنمية مستمرة
لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن
بدون زيادة.. الأزهر يعلن قيمة مصروفات المعاهد للعام الدراسي 2026-2027
2.6 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات.. والصادرات تصل أكثر من 50 دولة
الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح
محمد صلاح يفتتح التهديف مبكراً لـ طرابزون ضد جالاتا سراي في الدوري التركي
وزير الشباب لـ«صدى البلد»: الرياضة تفتح الطريق أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم
خبير أثري يكشف دمى متحركة في مصر القديمة تشبه حركة الروبوت
برلماني: كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز جهود الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين
تنبيه وتحذير وتوعية.. تعليق أحمد موسى على رسائل الرئيس السيسي بحفل الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالله القحطاني: قطر تستهدف الحفاظ على لقب كأس آسيا.. ومونديال 2026 منح العنابي خبرات إضافية| خاص

عبدالله القحطانى
عبدالله القحطانى
محمد سمير

تحدث الإعلامي القطري عبد الله القحطاني عن استعدادات المنتخب القطري للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2027، مؤكدًا أن العنابي يدخل المنافسات المقبلة بطموحات كبيرة، في ظل امتلاكه خبرة التتويج باللقب خلال النسختين الماضيتين.

وقال القحطاني في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، على هامش حضوره حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص، مساء اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى، إن المنتخب القطري سيكون أمام تحدي كبير في النسخة المقبلة من كأس آسيا، خاصة أنه يدخل البطولة باعتباره حامل اللقب، وهو ما يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة للدفاع عن البطولة التي حققها في نسختي 2019 و2023.

وأضاف أن قطر تستعد للبطولة بشكل جيد، وتسعى إلى الاستفادة من الفترة التي تسبق كأس آسيا من أجل تجهيز المنتخب بأفضل صورة، خاصة مع خوض منافسات قوية خلال الفترة المقبلة.

وأشار القحطاني إلى أن مشاركة المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2026 كانت محطة مهمة للغاية في طريق الاستعداد لكأس آسيا، لما ستمنحه للاعبين من احتكاك قوي وخبرات إضافية أمام منتخبات ومدارس كروية مختلفة على أعلى مستوى.

وأوضح أن خوض منافسات كأس العالم منح اللاعبين والجهاز الفني خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها خلال الاستحقاقات التالية، وعلى رأسها كأس آسيا، مؤكدًا أن الهدف سيكون الظهور بشكل قوي والمنافسة على اللقب.

وتواجد منتخب قطر في المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات اليابان وتايلاند وإندونيسيا، في مجموعة تضم منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على المستوى القاري.

وتستضيف السعودية النسخة المقبلة من كأس آسيا خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، في مدن الرياض وجدة والخُبر، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتضم المجموعة الأولى السعودية والكويت وعمان وفلسطين، فيما جاءت المجموعة الثانية من أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات إيران وسوريا وقيرغيزستان والصين، بينما جاءت أستراليا وطاجيكستان والعراق وسنغافورة في المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام، إلى جانب المتأهل من مواجهة لبنان واليمن.

ويحمل المنتخب القطري لقب آخر نسختين من كأس آسيا، بعدما توج بالبطولة عامي 2019 و2023، ويطمح إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة القارية خلال النسخة المقبلة.

عبد الله القحطاني قطر كأس آسيا مونديال 2026 كأس آسيا 2027 المنتخب القطري افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

المتوفى

بعد 14 يومًا من البحث.. العثور على جثمان الطالب «نبيل» في مياه النيل بباسوس

جامعة دمنهور

أول أيام العام الجامعي| رئيس جامعة دمنهور: انتظام الدراسة وبرامج تعريفية واستقبال حافل للطلاب الجدد

انتظام الطلاب

بالصور.. جامعة قناة السويس تبدأ العام الجامعي الجديد بانتظام الدراسة وإقبال ملحوظ من الطلاب

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد