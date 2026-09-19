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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامي الجابر ينتقد التحكيم الأفريقي بعد مواجهة أهلي جدة وصن داونز

صن داونز
صن داونز
حسام الحارتي

انتقد أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر مستوى التحكيم وتقنيات الفيديو المستخدمة في منافسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، وذلك عقب المواجهة التي جمعت الأهلي السعودي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال الجابر إن استمرار الاعتماد على رسم خطوط التسلل بصورة يدوية، رغم التطور التقني الذي وصلت إليه كرة القدم، يثير علامات استفهام، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات احتساب حالات التسلل في البطولات الأفريقية.

وأثار الجابر جدلًا بشأن العلاقة السابقة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بنادي ماميلودي صن داونز، الذي سبق أن ترأسه، معتبرًا أن هذه العلاقة تطرح تساؤلات، دون أن يقدم دليلًا على وجود تدخل أو تأثير في قرارات التحكيم.

وتطرق النجم السعودي إلى الجدل التحكيمي الذي رافق بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار الخلاف حول نتيجة المباراة النهائية، التي انتهت داخل الملعب بفوز السنغال على المغرب، قبل أن يصدر الاتحاد الإفريقي لاحقًا قرارًا اعتبر المغرب فائزًا باللقب على خلفية قرار انضباطي.

وأثارت تصريحات الجابر تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، خصوصًا في ظل الجدل المستمر حول التحكيم وتقنيات الفيديو في مسابقات كرة القدم الإفريقية.

وتوج فريق صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة كأس القارات الثلاث، بعد فوزه على ضيفه فريق أهلي جدة السعودي 2-1، مساء اليوم  في المباراة التي أقيمت على ملعب "لوفتس سرسفيلد" بجنوب أفريقيا.

وأحرز صن داونز لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة كأس انتركونتيننتال، للمرة الأولى في تاريخه، فيما فشل أهلي جدة في حصد البطولة للعام الثاني على التوالي بعد خسارته في النسخة الماضية للمسابقة أمام بيراميدز.

سجل هدفي صن داونز لاعبه نونو سانتوس بضربتي رأس في الدقيقتين 17 و80، فيما جاء هدف أهلي جدة الوحيد في الدقيقة 19 عن طريق رونين ويليامز حارس صنداونز بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تأهل صن داونز الجنوب أفريقي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث سيلعب أمام الفريق الفائز من لقاء ديربي الأمريكيتين بين بطلي قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ليبلغ المتأهل نهائي كأس انتركونتيننتال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل قارة أوروبا.

وواصلت قارة أفريقيا سيطرتها على بطولة كأس القارات الثلاث، بعد إقامة ثلاث نسخ من المسابقة، حيث أحرز لقبها كل من الأهلي وبيراميدز وصن داونز.

الكرة السعودية سامي الجابر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأهلي السعودي ماميلودي صن داونز باتريس موتسيبي السنغال

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