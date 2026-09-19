العليا لقسم الصيدلة المجتمعية بالاتحاد الدولي تجدد التزامها بتطوير الممارسة عالميا

اختُتمت فعاليات المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصيادلة FIP 2026، الذي استضافته مدينة مونتريال الكندية، وسط أجواء اتسمت بالحوار المهني وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المتخصصين في مجال الصيدلة المجتمعية من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الهيئة العليا لقسم الصيدلة المجتمعية بالاتحاد الدولي للصيادلة (FIP Community Pharmacy Section – CPS ExCo) أهمية المناقشات المهنية واللقاءات التي شهدها الحدث، وما أتاحه من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وبناء علاقات مهنية جديدة بين الصيادلة والمتخصصين من مختلف الدول.

وقال الدكتور وائل علي، رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للصيادلة، إن المؤتمر شكّل منصة مهمة لأعضاء الهيئة العليا لقسم الصيدلة المجتمعية للتواصل وتبادل الرؤى حول مستقبل الممارسة الصيدلية، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير خدمات الصيدلة المجتمعية على المستوى العالمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى والمجتمعات.

وأكد الدكتور وائل علي - في تصريح له اليوم /السبت/ - أن التفاعل والمشاركة الفعالة كانا من أبرز عوامل نجاح فعاليات المؤتمر، منوها إلى أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من رؤية موحدة تستهدف بناء مستقبل أكثر قوة واستدامة للصيدلة المجتمعية، وتعزيز دور الصيادلة في تقديم الرعاية الصحية وخدمة المرضى والمجتمعات حول العالم.

وتضم الهيئة العليا لقسم الصيدلة المجتمعية بالاتحاد الدولي للصيادلة (CPS ExCo): الدكتورة سارة دينين جريفين – أستراليا — رئيسة الهيئة العليا، والدكتورة ليتيسيا كاليجاريس – أوروجواي — الأمينة، والدكتور راجاثيران (شام) مودلي – جنوب أفريقيا — أمين الصندوق، والدكتور وائل علي – مصر — عضو بالهيئة العليا، والدكتورة ماريا تيريزا ألميدا – البرتغال — عضو بالهيئة العليا، والدكتور جاك شين ليم – ماليزيا — عضو بالهيئة العليا، والدكتور خوسيه لويس ناجيرا – إسبانيا — عضو بالهيئة العليا، والدكتور خورخي شلوتكه – الأرجنتين — عضو بالهيئة العليا، والدكتورة تريسي ثورنلي – المملكة المتحدة — عضو بالهيئة العليا، والدكتورة آنا زوفكو – البوسنة والهرسك — عضو بالهيئة العليا، والدكتور راج فايديا – الهند — مراقب.

وتعكس هذه التشكيلة الدولية للهيئة العليا تنوع الخبرات والممارسات الصيدلية بين مختلف الأقاليم، بما يدعم جهود قسم الصيدلة المجتمعية في تطوير الممارسة وتعزيز إسهام الصيادلة في النظم الصحية حول العالم.