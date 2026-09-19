فراعنة 2008 إلى نصف نهائي أفريقيا لليد بعد اكتساح نيجيريا بـ55 هدفا

واصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 عروضه القوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، وتأهل إلى الدور قبل النهائي بعد تحقيق فوز كاسح على منتخب نيجيريا بنتيجة 55-21، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفرض الفراعنة سيطرتهم الكاملة على المباراة منذ بدايتها، وقدم اللاعبون أداءً قوياً ومتكاملاً على المستويين الدفاعي والهجومي، ليحسموا التأهل إلى نصف النهائي عن جدارة.

ويواصل محمد إبراهيم، المدير الفني للمنتخب، تقديم عمل مميز مع الفريق، بعدما نجح في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، وظهر ذلك بوضوح خلال مشوار البطولة، في ظل الأداء المتصاعد من مباراة لأخرى والروح الجماعية التي تميز بها المنتخب.

ويحظى منتخب 2008 بدعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي يولي اهتماماً كبيراً بمنتخبات المراحل السنية، ويوفر لها كل مقومات الاستعداد والمنافسة، في إطار استراتيجية الاتحاد لبناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات المصرية في كرة اليد.

ويواصل الفراعنة مشوارهم في البطولة بحثاً عن اللقب الأفريقي، بعدما حجزوا مقعدهم في الدور قبل النهائي بثقة كبيرة، وسط طموحات بمواصلة الانتصارات ورفع راية مصر عالياً في كوت ديفوار.