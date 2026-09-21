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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع بدء تشغيله| كل ما تريد معرفته عن الأوتوبيس الترددي السريع

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
قسم الخدمات

أعلنت وزارة النقل، التشغيل الفعلي والتجريبي للأنظمة الذكية بـ الأوتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً وشاملاً في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام داخل إقليم القاهرة الكبرى.

ويُعد هذا المشروع القومي بديلاً حضارياً وآمناً لوسائل النقل التقليدية والأرصفة العشوائية، حيث يهدف إلى تيسير حركة التنقل اليومية للملايين من المواطنين، وفك الاختناقات المرورية على أحد أكثر المحاور الطرقية ازدحاماً في مصر.

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ما هو الأوتوبيس الترددي السريع (BRT)؟

والأوتوبيس الترددي هو حافلات كهربائية عالية الكفاءة والسعة، تسير في مسارات معزولة ومحددة مسبقاً على الطريق الدائري لمنع تداخلها مع الحركة المرورية العادية، مما يضمن دقة الانضباط في المواعيد وسرعة الوصول.

نوع الطاقة: حافلات كهربائية صديقة للبيئة بنسبة 100% بدون انبعاثات كربونية.

الأتوبيس الترددي

القدرة الاستيعابية: حافلات مكيفة بالكامل مزودة بأحدث وسائل الراحة، والتوصيل بالإنترنت المجاني (Wi-Fi)، وشاشات عرض المواعيد، ووصلات شحن الهواتف (USB).

التكامل: يربط بين المحاور الرئيسية ومحطات وسائل النقل الأخرى مثل (المترو، القطار الكهربائي الخفيف LRT، والقطار السريع).

محطات المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT

خريطة المحطات والربط مع وسائل النقل

ويمتد المشروع على طول الطريق الدائري من خلال مجموعة من المحطات المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تم ربطها بكباري وأنفاق مشاة مخصصة لأمان المواطنين:

المرحلة الأولى: تشمل المحطات الواقعة على القطاع الأكثر كثافة مرورية والممتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس والإسماعيلية وصولاً إلى مناطق السلام والمنيب.

الأتوبيس الترددي

محطات تبادلية كبرى:

محطة عدلي منصور: للربط مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

محطة المنيب ومحطة المرج: للربط مع الخطين الأول والثاني للمترو.

محطة أكاديمية الشرطة والتجمع: لخدمة مناطق القاهرة الجديدة.

محطة الأتوبيس الترددي الذكى BRT

آلية التذاكر وتحديثات حظر الميكروباص

ويتزامن بدء تشغيل الأوتوبيس الترددي مع تطبيق حزمة من التنظيمات المرورية الشاملة على الطريق الدائري:

حظر سير الميكروباص: يُمنع سير سيارات الميكروباص نهائياً على جسم الطريق الدائري في الأماكن التي يتم تشغيل الأوتوبيس الترددي بها، وتم تحديد المواقف البديلة أسفل الطريق الدائري لخدمة المواطنين.

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منظومة التذاكر الإلكترونية: يتم حجز التذاكر عبر الكارت الذكي الموحد وشباك التذاكر الإلكتروني داخل المحطات، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

تعريفة الركوب: تم تحديدها استناداً إلى عدد المحطات والشريحة المسافية، لتكون مناسبة وفي متناول جميع فئات المواطنين مقارنة بالخدمة المقدمة.

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