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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأزهر الشريف يطلب 35 عضواً بقطاع الامتحانات وشؤون الطلاب.. الشروط والمستندات

الأزهر
الأزهر
قسم الخدمات

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل 35 وظيفة جديدة بالإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات والخريجين، وذلك بنظام الندب الداخلي وفقاً لأحكام قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 12 لسنة 2018.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على سد العجز وتطوير منظومة العمل الإداري والتنفيذي بـالإدارة العامة لشؤون الطلاب، والإدارة العامة لشؤون الامتحانات، والإدارة العامة لشؤون الخريجين.

مشيخة الأزهر

الضوابط والشروط العامة للتقدم

ووضعت الأمانة العامة بـ الأزهر الشريف حزمة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها:

المؤهل الوظيفي: الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وأن يكون المتقدم مُسكنًا على وظائف هيئة التعليم.

الخبرة الكنترولية: سبق العمل بإحدى لجان النظام والمراقبة (كنترولات الشهادات الأزهرية) مع تقديم ما يثبت ذلك رسمياً.

مشيخة الأزهر الشريف

النطاق الجغرافي: أن يكون المتقدم من العاملين بالمناطق الأزهرية التابعة للقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

المهارات التقنية: إجادة التعامل الكامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والبرامج المكتبية.

تقويم الأداء والسلوك:

  • الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم.
  • ألا يكون قد وقع على المتقدم أي جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو الشرف والأمانة.
مشيخة الأزهر الشريف
  • ألا يكون محالاً للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.
  • ألا يتجاوز مجمل الجزاءات الموقعة عليه 10 أيام ولم يتم محوها.
  • اجتياز الاختبارات التقييمية المقررة للوظيفة.

الأوراق والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم

وطالبت الإدارة العامة للشؤون الوظيفية الراغبين في التقديم بتقديم ملفاتهم يدويًا وفق الآلية التالية:

مكان التقديم: التقدم يدوياً إلى الإدارة العامة للشؤون الوظيفية (قسم التنقلات) بمقر المشيخة.

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المستندات المطلوبة:

  • طلب شغل الوظيفة مستوفياً موافقة المنطقة الأزهرية وقطاع المعاهد الأزهرية.
  • بيان حالة وظيفية تفصيلي يوضح توافر كافة الشروط المعلنة.
  • صورة ضوئية سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • تدويين رقم الهاتف الشخصي التواصل على نموذج الطلب.

مهلة التقديم: تُستقبل الطلبات خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي، ولن يُلتفت للطلبات غير المستوفاة للشروط أو المقدمة بعد انتهاء المهلة المقررة.

جامعة الأزهر

فتح باب تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تلقي طلبات أداء الطعون (التظلمات) على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك في إطار حرص المؤسسة الأزهرية على ضمان حقوق الطلاب ومراجعة درجاتهم بدقة وشفافية كاملة.

وتأتي هذه الإجراءات عبر تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الطعون وتحديد المواعيد، لتسهيل خطوات التقديم على الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

الضوابط الشروط العامة للتقديم

وحددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية الضوابط المنظمة لقبول وتنفيذ طلبات التظلم على النحو التالي:

الوسيلة الرسمية: يتم التسجيل وحجز المواعيد حصرياً من خلال منظومة طعون الثانوية الأزهرية الإلكترونية على بوابة الأزهر.

سداد الرسوم: يلتزم الطالب بسداد رسم الطعون المقرر بقيمة 100 جنيه للمادة الواحدة، والتي تُسدد عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة أو بمقر المناطق الأزهرية.

طلاب الأزهر

مواعيد الاطلاع: يُحدد للطالب موعد محدد ومقر معتمد بالمنطقة الأزهرية التابع لها لمراجعة كراسة الإجابة الخاصة به.

الأزهر الشريف مشيخة الأزهر شؤون الطلاب جامعة الأزهر شيخ الأزهر الإمام الأكبر

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