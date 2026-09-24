توقيف عنصر من داعش في لبنان بعد تكليفه بمهمة اغتيال البابا

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني عنصرًا سوريًا يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش، في منطقة البترون شمال لبنان، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية لتحركاته.

وبحسب معلومات أوردتها «العربية. نت» و«الحدث. نت»، أظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف كان على تواصل مستمر مع قيادة مجموعة تابعة للتنظيم في سوريا، التي كلفته بتنفيذ عدد من المهام داخل لبنان بهدف زعزعة الأمن وإثارة الخوف.

وأفادت المصادر بأن المهمة الأبرز التي كُلف بها كانت محاولة اغتيال البابا ليون الرابع عشر خلال زيارته إلى لبنان العام الماضي، إلا أن الموقوف لم يتمكن من الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بسبب عدم امتلاكه الإمكانات اللازمة لتنفيذ المخطط.

وأوضحت المصادر أن الموقوف دخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وظل على تواصل مع تنظيم داعش، كما كان يتولى مسؤولية داخل التنظيم، فيما واصلت مخابرات الجيش مراقبة تحركاته منذ دخوله إلى لبنان، إلى أن تمكنت من تحديد موقعه وتوقيفه في البترون.

ومن المنتظر أن تتواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية مع نظيرتها السورية لتبادل المعلومات التي أدلى بها الموقوف بشأن اتصالاته مع داعش، في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين.

وبعد انتهاء التحقيقات معه لدى مخابرات الجيش، يُحال ملف الموقوف إلى القضاء اللبناني، تمهيدًا للادعاء عليه بجرائم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، والتخطيط لأعمال إرهابية، ومحاولة قتل شخصية دينية ودولية.

وكان البابا ليون الرابع عشر قد زار لبنان في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، في أول رحلة رسولية خارجية له منذ انتخابه، وشهدت الزيارة احتشاد أعداد كبيرة من اللبنانيين على الطرق التي مر بها البابا لاستقباله.