رئيس وزراء لبنان: طلبنا دعم واشنطن لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي

صرح مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للعربية ، بأن الاجتماعات في واشنطن كانت مثمرة ولمسنا تفاعلاً من الجانب الأمريكي اتجاه لبنان.



أضاف مكتب نواف سلام : طلبنا دعم واشنطن لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي.

والتقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقرّ وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، في حضور وزير المالية ياسين جابر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حمادة معوض.

تم خلال اللقاء البحث في العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والولايات المتحدة، وعرض سلام التقدّم الذي أحرزته الحكومة في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، والخطوات التي تعمل على استكمالها لمعالجة تداعيات الأزمة المالية وإعادة بناء القطاع المصرفي.

كما تم البحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي، وطلب الرئيس سلام دعم الولايات المتحدة لجهود لبنان في التقدم في هذين المسارين وتأمين الدعم اللازم لبرنامج الإصلاح والتعافي الاقتصادي.

كذلك تم البحث في جهود الحكومة لمكافحة الاقتصاد النقدي والحد من استخدام النقد خارج النظام المالي، وتعزيز الشفافية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتعزيز اندماجه في النظام المالي الدولي.