الاحتلال الإسرائيلي يزعم القضاء على قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس القضاء على قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس عز الدين البيك خلال الليل.

وصرح نتنياهو وكاتس بأن "الجيش الإسرائيلي قضى الليلة الماضية في غزة على عز الدين البيك، قائد لواء شمال قطاع غزة في حماس، الذي كان متورطاً في مخططات إرهابية ضد قواتنا وعمل على تجنيد إرهابيين لصالح التنظيم"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقبل أيام قليلة، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي نجاح قواته في تصفية القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس محمود عبد الفتاح عوض وذلك في منطقة مدينة غزة .

وزعم بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس نجاح القوات الإسرائيلية في القضاء على رئيس قسم التمويل في حركة المقاومة الفلسطينية حماس حماس في خان يونس.