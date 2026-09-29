إصابات داخل حاملة الطائرات «أيزنهاور».. البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل الحادث

أعلنت البحرية الأمريكية عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم في 28 سبتمبر إثر وقوع "حادث عرضي" أثناء عمليات استعادة طائرات على متن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت د. أيزنهاور" قبالة سواحل ولاية فرجينيا.

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان لها أن الحادث وقع في حوالي الساعة 6:18 مساءً (بتوقيت الساحل الشرقي) بينما كانت الحاملة تجري عمليات استعادة للطائرات.

وخلال الحادث، قام طياران يتبعان "الجناح الجوي الثالث للحاملة" (Carrier Air Wing 3) باستخدام مقاعد القذف للخروج من طائرتهما، وتم إنقاذهما بسرعة من قبل فرق البحث والإنقاذ.

وأفادت البحرية بأنه تمت إعادة الطيارين بسلام إلى السفينة، حيث يخضعان حالياً للتقييم الطبي.

كما يتلقى أفراد الطاقم الأربعة المصابون الرعاية الطبية؛ حيث يجري نقل أحد البحارة إلى مستشفى في منطقة نورفولك لإصابته بجروح لا تشكل خطراً على حياته.

ولم تكشف البحرية عن نوع الطائرة المعنية أو تقدم تفاصيل حول أسباب الحادث، كما لم توفر على الفور معلومات إضافية بشأن حالة المصابين أو وضع الطائرة.