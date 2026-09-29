قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار على القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس
إصابات داخل حاملة الطائرات «أيزنهاور».. البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل الحادث
164 مترًا من الغموض.. اكتشافات جديدة في موقع البحث عن سفينة نوح
دعاء لمن اشتد عليه الكرب .. 3 كلمات رددها في جوف الليل
طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
قرار حاسم الأحد.. شعبة المخابز تكشف آخر تطورات أسعار الخبز السياحي
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
«وداعًا للموجات الحارة».. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة ونوعية الملابس
بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك
جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابات داخل حاملة الطائرات «أيزنهاور».. البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل الحادث

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
ناصر السيد

أعلنت البحرية الأمريكية عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم في 28 سبتمبر إثر وقوع "حادث عرضي" أثناء عمليات استعادة طائرات على متن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت د. أيزنهاور" قبالة سواحل ولاية فرجينيا.

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان لها أن الحادث وقع في حوالي الساعة 6:18 مساءً (بتوقيت الساحل الشرقي) بينما كانت الحاملة تجري عمليات استعادة للطائرات. 

وخلال الحادث، قام طياران يتبعان "الجناح الجوي الثالث للحاملة" (Carrier Air Wing 3) باستخدام مقاعد القذف للخروج من طائرتهما، وتم إنقاذهما بسرعة من قبل فرق البحث والإنقاذ.

وأفادت البحرية بأنه تمت إعادة الطيارين بسلام إلى السفينة، حيث يخضعان حالياً للتقييم الطبي.

كما يتلقى أفراد الطاقم الأربعة المصابون الرعاية الطبية؛ حيث يجري نقل أحد البحارة إلى مستشفى في منطقة نورفولك لإصابته بجروح لا تشكل خطراً على حياته.

ولم تكشف البحرية عن نوع الطائرة المعنية أو تقدم تفاصيل حول أسباب الحادث، كما لم توفر على الفور معلومات إضافية بشأن حالة المصابين أو وضع الطائرة.

أيزنهاور البحرية الأمريكية حاملة الطائرات حاملة الطائرات أيزنهاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

ترشيحاتنا

حفل تكريم

مياه القاهرة تكرم أبطال رفع الأثقال من ذوي الهمم والفرق الرياضية

وظائف

مطلوب مهندسين وفنيين وإداريين.. ملتقى توظيف في أكبر المدن الصناعية

شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

غدًا يبدأ الحجز| شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. القيمة الشهرية وشروط التقديم

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد