قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المباراة مش سهلة.. سفير مصر في جنوب السودان يكشف أجواء مواجهة الفراعنة
احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم
تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي
"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
كوارث التضخم.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا
اختراق هائل للبنتاجون.. معلومات حساسة تخص أكثر من 3 ملايين شخص
تصعيد جديد للحرب التجارية.. بدء سريان حظر أمريكي على واردات كندية
كندا تمدد قيود السفر المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما
تعليمات بمنع الطلاب من حيازة أي آلات حادة في المدارس الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تمدد قيود السفر المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما

فيروس إيبولا
فيروس إيبولا
أ ش أ

مددت كندا قيود السفر والهجرة المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما إضافية فيما نشرت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بيانات جديدة تشير إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 8000 حالة.

وذكر راديو كندا الدولى اليوم /الثلاثاء/ أن مواطنى أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ممنوعون من دخول كندا منذ شهر مايو الماضى . مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي هذه الإجراءات منتصف ليل الاثنين ولكن تم تمديدها حتى 27 نوفمبر المقبل.

وقال الراديو إن وثائق الهجرة ـ بما في ذلك التأشيرات وتصاريح السفر السارية ـ لاتزال معلقة لمواطني هذه الدول الثلاث،مما يترك عشرات الآلاف من الأشخاص في وضع غير مستقر كما يؤثر هذا بشكل خاص على الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة والذين لا يتواجدون حاليا في كندا.

ولا يسمح للأجانب من غير مواطني الدول الثلاث المتضررة، والذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ 21 يوما الماضية، بالسفر إلى كندا أو المرور عبرها، بينما يتعين على من تواجدوا في جنوب السودان أو أوغندا الخضوع لحجر صحي لمدة 21 يوما كما يجب على المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين الذين كانوا في إحدى الدول المتضررة الخضوع لحجر صحي لمدة 21 يوما عند عودتهم إلى كندا.

وقد توفي أكثر من 3900 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ شهر مايو ، وتكافح البلاد لاحتواء فيروس بونديبوجيو، وهو سلالة نادرة من فيروس إيبولا، لا يوجد لها علاج أو لقاح معروف.

وقد أُعلن عن انتهاء تفشي المرض في أوغندا في نهاية أغسطس بعد إصابة 20 شخصا بينما لم تسجل جنوب السودان أي حالات.

وكان قد أُعلن عن هذه الإجراءات الحدودية مبدئيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم. وصرح مسؤولون حكوميون كنديون، بمن فيهم وزيرة الصحة مارجوري ميشيل ووزيرة الهجرة لينا دياب، بأنها إجراءات أمنية وقائية تتماشى مع تلك المطبقة في الولايات المتحدة والمكسيك، الدولتين المضيفتين للبطولة.

ولا تزال الحكومة الأمريكية تمنع أي شخص زار جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ 21 يوما الماضية من السفر جوا إلى الولايات المتحدة، ولا تسمح بدخول الولايات المتحدة إلا للأجانب الذين زاروا أوغندا وجنوب السودان بشرط أن يكونوا قد قضوا 21 يوما على الأقل خارج هاتين الدولتين.

وقد انتقدت منظمة الصحة العالمية هذه الإجراءات، معتبرة أنها تستند إلى الخوف لا إلى البيانات العلمية. ولا توصي المنظمة بفرض قيود على السفر، وتؤكد أن خطر انتقال الإيبولا أثناء السفر الجوي منخفض، لأن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء.

ويؤكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن خطر استيراد الفيروس لا يزال منخفضا للغاية، وأن الاتحاد الأوروبي لم يفرض قيودًا على السفر من الدول المتضررة.

كندا قيود السفر الهجرة فيروس إيبولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

محمد بن زايد و نتنياهو

بن زايد و نتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

محمد الشناوي

كواليس جلسة الشناوي وعبدالحفيظ قبل تجديد عقده مع الأهلي

حسام حسن ومحمد الشناوي

كواليس صدام حسام حسن مع أبوريدة بسبب الشناوي

بالصور

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد