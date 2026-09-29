كندا تمدد قيود السفر المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما

مددت كندا قيود السفر والهجرة المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما إضافية فيما نشرت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بيانات جديدة تشير إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 8000 حالة.

وذكر راديو كندا الدولى اليوم /الثلاثاء/ أن مواطنى أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ممنوعون من دخول كندا منذ شهر مايو الماضى . مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي هذه الإجراءات منتصف ليل الاثنين ولكن تم تمديدها حتى 27 نوفمبر المقبل.

وقال الراديو إن وثائق الهجرة ـ بما في ذلك التأشيرات وتصاريح السفر السارية ـ لاتزال معلقة لمواطني هذه الدول الثلاث،مما يترك عشرات الآلاف من الأشخاص في وضع غير مستقر كما يؤثر هذا بشكل خاص على الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة والذين لا يتواجدون حاليا في كندا.

ولا يسمح للأجانب من غير مواطني الدول الثلاث المتضررة، والذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ 21 يوما الماضية، بالسفر إلى كندا أو المرور عبرها، بينما يتعين على من تواجدوا في جنوب السودان أو أوغندا الخضوع لحجر صحي لمدة 21 يوما كما يجب على المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين الذين كانوا في إحدى الدول المتضررة الخضوع لحجر صحي لمدة 21 يوما عند عودتهم إلى كندا.

وقد توفي أكثر من 3900 شخص جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ شهر مايو ، وتكافح البلاد لاحتواء فيروس بونديبوجيو، وهو سلالة نادرة من فيروس إيبولا، لا يوجد لها علاج أو لقاح معروف.

وقد أُعلن عن انتهاء تفشي المرض في أوغندا في نهاية أغسطس بعد إصابة 20 شخصا بينما لم تسجل جنوب السودان أي حالات.

وكان قد أُعلن عن هذه الإجراءات الحدودية مبدئيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم. وصرح مسؤولون حكوميون كنديون، بمن فيهم وزيرة الصحة مارجوري ميشيل ووزيرة الهجرة لينا دياب، بأنها إجراءات أمنية وقائية تتماشى مع تلك المطبقة في الولايات المتحدة والمكسيك، الدولتين المضيفتين للبطولة.

ولا تزال الحكومة الأمريكية تمنع أي شخص زار جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ 21 يوما الماضية من السفر جوا إلى الولايات المتحدة، ولا تسمح بدخول الولايات المتحدة إلا للأجانب الذين زاروا أوغندا وجنوب السودان بشرط أن يكونوا قد قضوا 21 يوما على الأقل خارج هاتين الدولتين.

وقد انتقدت منظمة الصحة العالمية هذه الإجراءات، معتبرة أنها تستند إلى الخوف لا إلى البيانات العلمية. ولا توصي المنظمة بفرض قيود على السفر، وتؤكد أن خطر انتقال الإيبولا أثناء السفر الجوي منخفض، لأن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء.

ويؤكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن خطر استيراد الفيروس لا يزال منخفضا للغاية، وأن الاتحاد الأوروبي لم يفرض قيودًا على السفر من الدول المتضررة.