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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاليباف: نصر الله غير موازين القوى بالمنطقة لصالح المظلومين في العالم

حسن نصر الله
حسن نصر الله
القسم الخارجي

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إن حسن نصر الله، الأمين العام الراحل لحزب الله، كان قائداً استراتيجياً غير موازين القوى في المنطقة لصالح المظلومين في العالم.

وأضاف قاليباف، في افتتاح جلسة مجلس الشورى الإيراني، أن نصر الله جعل من حزب الله قوة ردع أعادت صياغة معادلات الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن حزب الله يواصل اليوم بقوة وعزيمة مسيرته في هيكل المقاومة بنفس الانضباط والرؤية الاستراتيجية.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن العدو ظن أنه بتصفية القادة سيتمكن من إيقاف المقاومة في لبنان، لافتا إلى أن تطورات العامين الماضيين أثبتت أن المقاومة لا تعتمد على أفراد بل على بنية مُحكمة قادت العدو إلى طريق مسدود.

وأكد أن دماء شهداء المقاومة الطاهرة زادت هذه الحركة حيوية وقوة.

قاليباف نصر الله موازين القوى في المنطقة المظلومين في العالم رئيس البرلمان الإيراني حسن نصر الله

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