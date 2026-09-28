بتكلفة 60 مليونا و640 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 3 مدارس جديدة بمركزي منيا القمح ومشتول السوق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، (٣) مدارس جديدة للتعليم الأساسى والابتدائي واللغات بمركزي منيا القمح ومشتول السوق بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون و ٦٤٠ ألف جنيه ، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٤٥، وحرص الدولة على التوسع في إنشاء الصروح التعليمية الجديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

إستهل محافظ الشرقية جولته بافتتاح مدرسة كفر محمد أحمد للتعليم الأساسى التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بالوحدة المحلية بالمحمدية والمُقامة على مساحة ١٣٩٣ م² والمكونة من أرضي و ٤ طوابق وتضم ١١ فصل بتكلفة ١٦ مليون و ٨٦٨ ألف جنيه.

إنتقل المحافظ ومرافقوه لإفتتاح مدرسة كفر موسى جاويش الإبتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والمُقامة على مساحة ١٧٩٨ م² بعدد ٣ طوابق وتضم ١٨ فصل بتكلفة ٢٢ مليون و ٧٨٣ ألف جنيه .

وبرفقة والدة الشهيده هبه المتبرعة بقطعة الأرض إختتم محافظ الشرقية جولته بافتتاح مدرسة «هبه محمد رفيق الرسمية لغات » التابعة لإدارة مشول السوق التعليمية ، والمُقامة على مساحة ١٦٨٨ م²، ، وتضم ١٤ فصلاً دراسياً ، بتكلفة ٢٠ مليوناً و ٩٨٩ ألف جنيه ، وذلك للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .

قدم المحافظ الشكر والتقدير للمتبرعه بقطعة الأرض التي أقيمت عليها المدرسة ، مشيداً بتضافر جهود المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين.

إستقبل طلاب المدارس محافظ الشرقية ومرافقوه في مشهد وطني حاملين أعلام مصر ومحافظة الشرقية ومرتديين اللبس الفرعوني ، حيث قام الطلاب والطالبات المتميزون بتقديم عروض فنية إحتفالاً وابتهاجاً بافتتاح المدارس في اجواء يملأها الفخر والإنتماء.

وخلال جولته الإفتتاحية للمدارس الجديدة حرص المحافظ على تفقد الفصول التعليمية بالمدارس وتحدث إلى الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية ، مطالباً بالحفاظ على النظافة العامة والإلتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولاً بأول ومواصلة التفوق والنجاح .

شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تفعيل دور المعمل، والتأكد من إجراء التجارب المعملية أمام التلاميذ، بالتوازي مع الشرح النظري، بما يضمن وصول المعلومة للطالب بصورة واضحة ومتكاملة ، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول، للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، مع تفعيل المنصات الإلكترونية ومعامل اللغات والإستفادة منها في شرح المناهج الدراسية، بما يضمن وصول المعلومة للطالب بصورة سليمة.