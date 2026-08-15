روسيا تعين أرتور ليوكمانوف سفيرا جديدا لدي مصر وممثلًا لدى الجامعة العربية

عينت روسيا "أرتور ليوكمانوف " سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية وممثلا مفوضا لروسيا الاتحادية لدى جامعة الدول العربية في القاهرة وفقا للمرسومين رقمي 584 و585 الصادرين بتاريخ 15 أغسطس 2026

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم السبت أن السفير الروسي الجديد ولد عام 1977 و تخرج في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية عام 2000 ، ويتحدث اللغات الإنجليزية والعربية والتركية وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال .

وأضاف أن السفير الروسي الجديد عمل في وزارة الخارجية منذ عام 2000 و كان مديرا لإدارة أمن المعلومات الدولي لوزارة الخارجية الروسية منذ 10 فبراير عام 2023 .