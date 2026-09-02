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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 10 أردنيين في حادثة انقلاب حافلة بسيناء

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نقلت قناة المملكة الأردنية عن مصادرها مقتل 10 أردنيين في حادثة انقلاب الحافلة في سيناء المصرية.
 

وأشارت المصادر إلى  أن 22 أردنيا كانوا ضمن ركاب الحافلة المتدهورة في سيناء من أصل 43 على متنها.


وبيّنت المصادر ان الحافلة المتدهورة تابعة لشركة مصرية متخصصة بنقل المصريين من القاهرة إلى عمّان عبر البحر.

وارتفعت حصيلة حادث انقلاب أتوبيس، وقع صباح اليوم الأربعاء، على طريق «دهب – نويبع»، بمنطقة الصاعدة، قبل مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، إلى 17 حالة وفاة و29 مصابًا، وسط حالة من الاستنفار الطبي والإسعافي للتعامل مع تداعيات الحادث.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وجّه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة جنوب سيناء، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، بالتزامن مع متابعة تطورات الحادث لحظة بلحظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود البلاغ، جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية إلى المستشفيات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحصر الأولي للحادث أسفر عن إصابة 28 راكبًا، جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أسفر الحادث في بدايته عن وفاة 16 شخصًا بموقع البلاغ.

ومع استمرار أعمال الحصر والمتابعة، ارتفعت الحصيلة المحدثة إلى 17 حالة وفاة و29 مصابًا، فيما تواصل الجهات المعنية أعمال المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.

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