مصرع شاب سقطت عليه «برويطة خرسانة» داخل موقع إنشائي بالوادى الجديد

لقي شاب يبلغ من العمر 26 عامًا مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لحادث أثناء عمله بأحد المواقع الإنشائية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا بالحادث، يفيد بوفاة أحمد عادل سنوسي، 26 عامًا، بعدما سقطت عليه «برويطة خرسانة» أثناء وجوده داخل موقع العمل، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، ومدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل موقع العمل.