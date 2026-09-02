ضمن مبادرة «راجع مدرستي».. محافظ الغربية يسلّم 100 طالب الحقائب والمستلزمات الدراسية

سلّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الحقائب والمستلزمات الدراسية لـ100 طالب وطالبة، ضمن مبادرة «راجع مدرستي»، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم أوجه الدعم التي تسهم في رسم البهجة والفرحة على وجوه الطلاب وأسرهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على دعم أبنائها الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بالطلاب وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مشيرًا إلى أن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على جاهزية المدارس فقط، وإنما يمتد إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للطلاب، بما يساعدهم على بدء عامهم الدراسي بروح إيجابية ويعزز قدرتهم على التحصيل والنجاح.

وأوضح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تحرص دائمًا على أن يبدأ أبناؤنا الطلاب عامهم الدراسي الجديد بالفرحة والثقة، مع تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لهم ولأسرهم، بالتوازي مع مواصلة العمل على تطوير المدارس ورفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب، بما يليق بأبنائنا ويهيئ لهم بيئة تعليمية مناسبة، ويضمن عامًا دراسيًا مستقرًا وناجحًا.

رفع كفاءة الخدمات

وقال المحافظ إن مبادرة «راجع مدرستي» تعكس تكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية لدعم العملية التعليمية، مؤكدًا استمرار المحافظة في متابعة جاهزية المدارس ورفع كفاءتها وتوفير المستلزمات اللازمة لاستقبال الطلاب، إلى جانب التوسع في المبادرات والفعاليات الداعمة للطلاب، وفي مقدمتها معارض «أهلاً مدارس» التي توفر المستلزمات والاحتياجات الدراسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، ورسم البهجة والفرحة على وجوه الطلاب، وتهيئة بداية متميزة للعام الدراسي الجديد لأبناء الغربية.