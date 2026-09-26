إيهاب توفيق يخطف الأنظار بإطلالة الثمانينيات فى حفله بالشيخ زايد

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفلًا غنائيًا مميزًا في الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحضور، الذين شاركوه غناء مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

وقدم إيهاب توفيق خلال الحفل عددًا من أبرز أغانيه، من بينها «سحراني»، و«داني»، و«عامل عاملة»، و«مرت الأيام»، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور مع مختلف فقرات الحفل.

أغاني إيهاب توفيق

وشهدت أغنية «تترجى فيا» تفاعلًا خاصًا، حيث ردد الجمهور كلمات الأغنية مع إيهاب توفيق، في أجواء غنائية مميزة زادت من حماس الحضور.

كما ظهر إيهاب بإطلالة لافتة مستوحاة من أجواء فترة الثمانينيات، حيث ارتدى جاكيت بطابع تلك الحقبة، ليضفي لمسة مختلفة على ظهوره خلال الحفل.

ويواصل إيهاب توفيق نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، من خلال مشاركته في عدد من الحفلات والفعاليات الغنائية، إلى جانب أعماله الجديدة التي يطرحها تباعًا لجمهوره.حفل

حفل إيهاب توفيق

حفل إيهاب توفيق

حفل إيهاب توفيق

حفل إيهاب توفيق

حفل إيهاب توفيق