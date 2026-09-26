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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفاجات فى جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.. تفاصيل

الشارقة
الشارقة
أحمد عبد القوى

يعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب عن جوائز دورته لعام 2026، التي تشمل عددًا من المجالات الثقافية والأدبية، من بينها الرواية والدراسات والشعر والرواية الأولى، إلى جانب جائزة شخصية العام الثقافية.

وتشمل جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي أربعة فروع، يتصدرها أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية، بقيمة 100 ألف درهم إماراتي، ويشترط أن يكون المؤلف من مواطني دولة الإمارات، وأن تكون الرواية منشورة في طبعتها الأولى خلال عامين من تاريخ الدورة الحالية للمعرض.

ويخصص الفرع الثاني لأفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات، بقيمة 100 ألف درهم، ويشمل الدراسات والإصدارات البحثية في المجالات الثقافية والأدبية والنقدية والاجتماعية والفنية والقانونية وغيرها، ولا يشترط أن يكون المؤلف من مواطني الإمارات.

أما جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي، فتخصص في الدورة الحالية للشعر، وتبلغ قيمتها 50 ألف درهم، مع اشتراط أن يكون المؤلف إماراتيًا وأن يكون الكتاب منشورًا خلال ثلاثة أعوام على صدور طبعته الأولى.

ويأتي الفرع الرابع لأفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى، بقيمة 50 ألف درهم، بهدف تكريم الروائيين الإماراتيين الجدد، ويشترط أن يكون المؤلف إماراتيًا وأن يكون العمل منشورًا خلال ثلاثة أعوام على صدور طبعته الأولى.

وتنص الشروط العامة على أن تكون الأعمال المشاركة جديدة ومتفردة في موضوعاتها، وألا تكون الكتب المعاد طباعتها ضمن الأعمال المقبولة، كما لا يسمح للمؤلف الفائز بإعادة التقدم للجائزة في المجال نفسه قبل مرور عامين على فوزه.

ويتم الترشح من خلال تعبئة استمارة المشاركة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ثم طباعتها وإرسالها إلى هيئة الشارقة للكتاب، مرفقة بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

وتشمل جوائز الدورة كذلك جائزة شخصية العام الثقافية، التي تمنح سنويًا لشخصية ثقافية أو مؤسسة عاملة في الحقل الثقافي، تقديرًا لإسهاماتها في التأليف والكتابة الإبداعية أو الحراك الثقافي.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالتزامن مع انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب، فيما تقام مراسم توزيع الجوائز خلال فعاليات الدورة.

ثفافة معرض كتاب

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