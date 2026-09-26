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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أستحلفكم بالله ادعولها.. شادي محمد يطلب الدعاء لأم أولاده بعد وفاتها

زوجه شادي محمد
زوجه شادي محمد
يمنى عبد الظاهر

نشر شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي وقائد الفريق السابق، صورة لزوجته السابقة الراحلة سارة جمال، خلال أدائها مناسك العمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب شادي محمد تعليقًا على الصورة: «أستحلفكم بالله ادعولها.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله».

وكانت سارة جمال قد رحلت عن عالمنا أمس، الجمعة، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وذويها.

ونعى شادي محمد زوجته السابقة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وكتب شادي محمد في نعيه: «أم أولادي في ذمة الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي».

كما دعا شادي محمد لزوجته السابقة بالرحمة والمغفرة، وأن يجمعها الله بأولادها في الجنة، فيما حرص عدد من متابعيه على تقديم واجب العزاء له ولأسرته، والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

من هو شادي محمد؟

يُعد شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، أحد أبرز المدافعين الذين ارتدوا قميص القلعة الحمراء، وحقق مع الفريق العديد من البطولات خلال مسيرته.

وُلد شادي محمد عبد الفتاح في 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم في نادي الكروم خلال الفترة من 1997 حتى 1999، قبل الانتقال إلى الأهلي عام 1999 بعد ظهوره مع المنتخب الأولمبي.

وتولى شادي محمد شارة قيادة الأهلي بداية من موسم 2005-2006، وحقق مع الفريق العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري، والسوبر الأفريقي والمصري، وكأس مصر، إلى جانب الحصول على برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

ورحل شادي محمد عن الأهلي خلال موسم 2009-2010، بعدما خاض عددًا من المباريات مع الفريق، لينتقل بعدها إلى الإسماعيلي، ثم الاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف، قبل اعتزال كرة القدم عام 2011.

وبعد اعتزاله كرة القدم، اتجه شادي محمد إلى العمل الإعلامي، وظهر عبر عدد من القنوات، من بينها قناة الأهلي، كما عمل محللًا للمباريات، وقدم عددًا من البرامج الرياضية.

وعلى المستوى الدولي، ارتدى شادي محمد قميص منتخب مصر، وشارك مع الفراعنة، وتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008 في غانا.

شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي سارة جمال القلعة الحمراء الأهلي

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