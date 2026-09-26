كريم فهمي يرد على اتهامه وزوجته بالتسبب فى طلاق شقيقه وهنا الزاهد

قرر الفنان كريم فهمي الخروج عن صمته ليرد بقوة على الشائعات التى طالته وزوجته دانية البناوي أنهما السبب طلاق شقيقه أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد وانهما أيدا الانفصال وذلك خلال لقائه مع الإعلامية هبة حيدري فى برنامج “منا وفينا” على قناة المشهد.

وقال كريم فهمي: “منين الكلام ده اللى الناس بقت واثقة منه أوى وعمالة تقوله؟.. عرفتوا منين الكلام ده؟.. هو إنتوا فاكرين إن أحمد أخويا ده عبيط مثلًا؟”.

وأضاف كريم فهمى: “الناس للأسف بقت بتحب التريند سواء إيجابى أو سلبى.. فى ناس بتحب الشهرة، وممكن يتشتموا علشان يحققوا الشهرة، لكن أنا مش عبد للشهرة”.

كما تحدث كريم فهمى عن تجربته الشخصية مع الشهرة والعمل بالفن، قائلا : “بعد مرضى ودخولى العناية المركزة قعدت سنتين مشتغلش، وممكن أتخلى عن التمثيل فى مرحلة من مراحل حياتي”.

وكشف الفنان كريم فهمي سر تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى أكثر من عمل فني آخرها مسلسل “وننسى اللي كان”، مؤكدا أن الأعمال التى جمعتهما كان لها تأثير واضح على مشواره الفنى

وقال كريم فهمي، خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا قبل ياسمين عبد العزيز كنت حاجة وبعدها بقيت حاجة تانية فى الوطن العربي”.

وأضاف كريم فهمي: "أجرى اللى باخده أقل من المفروض.. أجرى أقل من غيري".

ياسمين عبد العزيز تعيد نشر صورة من مسلسل “وننسى اللي كان”

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها مقطع فيديو من مسلسلها «وننسى اللى كان»، الذى عُرض خلال موسم رمضان الماضى، تضمن مشهدًا رومانسيًا جمعها بالفنان كريم فهمى ضمن أحداث العمل.

وقامت ياسمين عبدالعزيز على بدمج المشهد بأغنية «طب ب بحبك»، وتحديدًا مقطع «العيون الحلوة دي»، لمؤدى المهرجانات حمو المرشدى.

وتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بالمشهد واللقطات التى جمعتها بكريم فهمى ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته، ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، انجي كيوان ، لينا صوفيا ، الهام وجدي ، سنتيا خليفة، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.