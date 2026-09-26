قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تجمع مياه الصرف الصحى بأحد شوارع مدينة قنا | صور
بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق
تسريب بيانات ملايين العسكريين الأمريكيين.. اختراق نظام موارد بشرية تابع للبنتاجون
إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر
مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر حلم كبير..والزمالك حقق إنجازا كبيرا
مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية
حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة
أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا
العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة
رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
هل يواجه نتنياهو منافسًا جديدا.. آيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الاحتلال
منال عوض : إزالة 14 ألف حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم فهمي يرد على اتهامه وزوجته بالتسبب فى طلاق شقيقه وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد إبراهيم

قرر الفنان كريم فهمي الخروج عن صمته ليرد بقوة على الشائعات التى طالته وزوجته دانية البناوي أنهما السبب طلاق شقيقه أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد وانهما أيدا الانفصال وذلك خلال لقائه مع الإعلامية هبة حيدري فى برنامج “منا وفينا” على قناة المشهد.

وقال كريم فهمي: “منين الكلام ده اللى الناس بقت واثقة منه أوى وعمالة تقوله؟.. عرفتوا منين الكلام ده؟.. هو إنتوا فاكرين إن أحمد أخويا ده عبيط مثلًا؟”.

وأضاف كريم فهمى: “الناس للأسف بقت بتحب التريند سواء إيجابى أو سلبى.. فى ناس بتحب الشهرة، وممكن يتشتموا علشان يحققوا الشهرة، لكن أنا مش عبد للشهرة”.

كما تحدث كريم فهمى عن تجربته الشخصية مع الشهرة والعمل بالفن، قائلا : “بعد مرضى ودخولى العناية المركزة قعدت سنتين مشتغلش، وممكن أتخلى عن التمثيل فى مرحلة من مراحل حياتي”.

وكشف الفنان كريم فهمي سر تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى أكثر من عمل فني آخرها مسلسل “وننسى اللي كان”، مؤكدا أن الأعمال التى جمعتهما كان لها تأثير واضح على مشواره الفنى

وقال كريم فهمي، خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا قبل ياسمين عبد العزيز كنت حاجة وبعدها بقيت حاجة تانية فى الوطن العربي”.

وأضاف كريم فهمي: "أجرى اللى باخده أقل من المفروض.. أجرى أقل من غيري".

ياسمين عبد العزيز تعيد نشر صورة من مسلسل “وننسى اللي كان”

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها مقطع فيديو من مسلسلها «وننسى اللى كان»، الذى عُرض خلال موسم رمضان الماضى، تضمن مشهدًا رومانسيًا جمعها بالفنان كريم فهمى ضمن أحداث العمل.

وقامت ياسمين عبدالعزيز على بدمج المشهد بأغنية «طب ب بحبك»، وتحديدًا مقطع «العيون الحلوة دي»، لمؤدى المهرجانات حمو المرشدى.

وتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم بالمشهد واللقطات التى جمعتها بكريم فهمى ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته، ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي،  شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، انجي كيوان ، لينا صوفيا ، الهام وجدي ، سنتيا خليفة، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

كريم فهمي أحمد فهمي هنا الزاهد الفنان كريم فهمي الفنان أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

ترشيحاتنا

إنشاء مطبات صناعية

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ 13 مطبًا بالطريق البطيء الداعم لـ بنها المنصورة

الاعمال

إزالة فورية لبناء في المهد بقرية التقدم بمركز ومدينة القنطرة شرق

المجلس القومي للمرأة

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 20 دورة تدريبية لريادة الأعمال لـ500 سيدة وفتاة

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد