4 عروض لرائعة فيردى الخالدة أوبرا عايدة على المسرح الكبير

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، العرض الأيقونى الخالد" أوبرا عايدة " بالتعاون مع المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة، لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى جولى فيظى، بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى ومصممة الرقصات أرمينيا كامل، مع كورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزيه، ويصاحبهم أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورشولو ومن إخراج هشام الطلى، وتصميم الإضاءة المهندس ياسر شعلان، صوت المهندس خالد درويش، ديكور المهندس محمد عبد الرازق.

وذلك على مدار 4 ليالى متصلة تبدأ الثامنة مساء الثلاثاء، الاربعاء 29 ، 30 سبتمبر، الخميس والجمعة 1، 2 أكتوبر على المسرح الكبير .

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة هم إيمان مصطفى بالتبادل مع ملك شافعى فى دور عايدة، چولى فيظى بالتبادل مع أمينة خيرت فى دور أمنيرس، مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت فى دور راداميس، رضا الوكيل فى دور رامفيس، مصطفى محمد بالتبادل مع تامر توفيق فى دور أموناصرو، أسامة جمال بالتبادل مع عزت غانم فى دور الملك، داليا فاروق بالتبادل مع إنجى محسن فى دور كبيرة الكهنة، إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على فى دور الرسول .

أوبرا عايدة

أوبرا عايدة كتب موسيقاها الإيطالى العالمى فيردى وكان من المقرر أن تقدم ضمن الإحتفالات بإنتهاء حفر قناة السويس وحالت ظروف الحرب دون تقديمها آنذاك وظهرت للنور لأول مره على مسرح الأوبرا الخديوية فى عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى، وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات.

كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار مارش النصر شهرة واسعة، وكتب قصتها عالم الأثار الفرنسى أوجست مارييت مستلهماً إنتصار المصريين على الأحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها وتكون النتيجة إتهام راداميس بالخيانة العظمى ويصدر أمر بدفن القائد راداميس حياً لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره الذى سبقته إليه عايدة.