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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة معاناة المنتصر بالله مع المرض وأيامه الأخيرة

المنتصر بالله
المنتصر بالله
محمد سعيد

يحل اليوم السبت 26 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان المنتصر بالله، الذي ولد في 21 فبراير عام 1950، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020. 

مسيرة المنتصر بالله 

ترك الفنان المنتصر بالله، خلال مسيرته الفنية، بصمة مميزة من خلال عدد كبير من الأعمال التي لا تزال حاضرة في ذاكرة ووجدان الجمهور العربي. وُلد المنتصر بالله رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وحمل اسمه قصة خاصة رواها في وقت سابق، إذ أوضح أن والده فقد ثلاثة أبناء، وكان قد أطلق عليهم جميعًا اسم «عزت»، لذلك قرر أنه إذا رُزق بأبناء آخرين، فسيختار لهم أسماء تتضمن كلمة «الله». وبالفعل، عندما رُزق بابن أسماه «المعتز بالله»، ثم جاء المنتصر بالله، فاعتبر والده مولده انتصارًا، فأطلق عليه اسم «المنتصر بالله»، كما حمل باقي أشقائه أسماء «المحفوظة بالله» و«إكرام بالله» و«نعمة بالله».

ومن أبرز المحطات في مشواره المسرحي مشاركته في مسرحية «شارع محمد علي»، التي تعد من أشهر أعماله الفنية. وخلال التحضيرات والتعاقد على المسرحية، لم يكن جميع القائمين على العمل يرغبون في مشاركة المنتصر بالله، إلا أن الفنانة شيريهان تمسكت بوجوده، وهددت بالانسحاب والاعتذار عن المسرحية حال الاستغناء عنه، لتقف إلى جواره وتدعم مشاركته، وهو ما دفع فريق العمل إلى الاستجابة لرغبتها، خاصة أنها كانت البطلة الأساسية للمسرحية.

كما ارتبط المنتصر بالله بعلاقة صداقة قوية مع الفنان الراحل أحمد زكي، الذي كان يحرص على زيارته في منزله، وكان يطلب من زوجته إعداد الملوخية والحمام له. ومن المواقف الطريفة التي جمعتهما أن أحمد زكي كان يتناول الملوخية في «المج»، وهي عادة علّمها أيضًا للمنتصر بالله، ليصبح هذا الأسلوب جزءًا من ذكرياتهما ومواقفهما الخاصة.

مرض المنتصر بالله 

في السنوات الأخيرة من حياته، واجه الفنان المنتصر بالله أزمة صحية أثرت بشكل كبير على مسيرته الفنية، بعدما تعرض لجلطة في المخ عام 2008، اضطرته إلى الابتعاد عن التمثيل لمدة عامين. وحاول الفنان الراحل العودة إلى الساحة الفنية من خلال مشاركته في مسلسل «الصيف الماضي» عام 2010، إلا أن حالته الصحية حالت دون استمراره، ليبتعد بعدها بشكل نهائي عن التمثيل طوال السنوات العشر الأخيرة من عمره.

وبدأ المنتصر بالله رحلته مع الفن عام 1970، من خلال انضمامه إلى فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، التي كانت بوابته إلى عالم التمثيل، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الكوميدية ويشارك في عدد من الأعمال المسرحية، من بينها «حضرات السادة العيال»، و«عائلة سعيدة جدًا»، و«شارع محمد علي»، و«علشان خاطر عيونك»، و«مطلوب على وجه السرعة»، و«العالمة باشا».

كما حقق حضورًا بارزًا في الدراما التلفزيونية، وشارك في مجموعة من المسلسلات المهمة، من بينها «أرابيسك»، و«أبناء ولكن»، و«آن الأوان»، و«أيام المنيرة»، و«لن أمشي»، و«طريق الأمس»، و«عيون»، و«راجل وست ستات».

وعلى شاشة السينما، ترك المنتصر بالله بصمة واضحة من خلال مشاركته في عدد من الأفلام، أبرزها «المغنواتي»، و«الطيب أفندي»، و«التحدي»، و«الزمن الصعب»، و«الحدق يفهم»، و«أسوار المدابغ»، و«المواطن مصري»، و«حارة الجوهري»، و«حتحب وتقب»، و«ضد الحكومة».

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