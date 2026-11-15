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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان تطوير محطتي معالجة الصرف بطنطا 1و2

وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الغربية أحمد علي

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا (1 و2)، بطاقة تصميمية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 600 ألف نسمة، وذلك ضمن مشروعات تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتعزيز الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وقيادات وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعدد من ممثلي الجهات القائمة على تنفيذ المشروع.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول المشروع، المقام على مساحة نحو 40 فدانًا، وتبلغ قيمته التعاقدية 68.36 مليون يورو، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف إعادة تأهيل المحطة وإعادة إنشائها وتطوير مكوناتها وفق أحدث تكنولوجيات المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين جودة المياه.

تحرك تنفيذي عاجل 

واستعرض مسؤولو المشروع الموقف التنفيذي للأعمال، الذي سجل نسبة إنجاز فعلية بلغت نخو 49%، واطلعا على أعمال تنفيذ أحواض الترسيب والتهوية، ووحدات معالجة الحمأة، وخزان الكلور، ومحطة ضخ الحمأة، وغرف التوزيع، والمباني الإدارية والخدمية، إلى جانب أعمال التوريدات الكهروميكانيكية، وموقف تنفيذ الأعمال المتبقية والتجهيزات اللازمة لاستكمال المشروع.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير محطات معالجة الصرف الصحي القائمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة للارتقاء بكفاءة منظومة المرافق، مشيرة إلى أن التوسع في إنشاء المحطات الجديدة يجب أن يتوازى مع رفع كفاءة المحطات القائمة وتطوير مكوناتها، بما يضمن استيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات وزارة الإسكان 

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن إعادة تأهيل محطة معالجة طنطا (1 و2) تأتي ضمن جهود رفع كفاءة البنية الأساسية لقطاع الصرف الصحي، مؤكدة أهمية الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للتوقيتات المحددة، مع الاستعداد المبكر لمراحل الاختبارات والتشغيل، والتأكد من جاهزية مختلف مكونات المشروع، بما يضمن دخوله الخدمة بكفاءة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات المخصصة لتطويره، فضلًا عن تحقيق المستهدفات البيئية للمشروع في تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر.

تحسين خدمات المواطنين 

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا يمثل أحد المشروعات المهمة لتطوير البنية الأساسية بالمحافظة، نظرًا لدوره في تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي وخدمة نحو 600 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة المياه والأوضاع البيئية بمصرف كتشنر.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية على متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية، وتقديم الدعم اللازم لتذليل المعوقات، بما يسهم في سرعة الانتهاء منها وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة.

تحسين خدمات المواطنين 

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بتكثيف الأعمال بمختلف مكونات المشروع، وزيادة معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، مؤكدة ضرورة المتابعة اليومية للأعمال، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركة المنفذة والاستشاري، لسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التنفيذ.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مشروعات وزارة الإسكان

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