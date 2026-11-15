محافظ الغربية يتابع التفتيش والرقابة على المخابز البلدية المدعمة بقطور والمحلة .. صور

أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة عن تحرير 33 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت بندر قطور وقرى سملا ودماط بمركز قطور، وبندر المحلة الكبرى، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للأوزان والمواصفات المقررة.

حملات تموينية

وتابع محافظ الغربية نتائج الحملات بنطاق مركز قطور، حيث أسفرت الحملة ببندر قطور وقريتي سملا ودماط عن تحرير 5 محاضر تموينية لمخالفات عدم وجود لوحة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، ونقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 10 محاضر. كما أسفرت حملة إدارة تموين قطور عن تحرير 10 محاضر أخرى، فيما أسفرت حملة إدارة بندر المحلة الكبرى عن تحرير 13 محضرًا لمخالفات نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.