محافظ الغربية يواصل تنفيذ مبادرة «سند ودفا»

يواصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنفيذ فعاليات مبادرة «سند ودفا»، التي أطلقتها المحافظة لتقديم المساعدات الغذائية والشتوية لأهالينا بمختلف المراكز والمدن والقرى والعزب، حيث تم توزيع 100 لحاف فايبر على عملاء برنامج تكافل وكرامة بوحدتي سملا ودماط بمركز قطور، بواقع 50 لحافًا لكل وحدة.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين،

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار تقديم أوجه الدعم لأهالينا من خلال مبادرة «سند ودفا»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكافل المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية، والوصول بالمساعدات إلى مستحقيها بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة مع حلول فصل الشتاء.