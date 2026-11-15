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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لانسيا ستراتوس التي استغرق صنعها 8 سنوات

لانسيا ستراتوس الرياضية الخارقة
لانسيا ستراتوس الرياضية الخارقة
إبراهيم القادري

كشف ناثان كينيدي ووالده لبناء عن المدة التي قضها من أجل صناعة نسخة طبق الأصل من سيارة لانسيا ستراتوس من الصفر، حيث قضي ناثان مدة 8 سنوات من العمل في عطلات نهاية الأسبوع من أجل الانتهاء من صناعة سيارة خارقة .

 لانسيا ستراتوس الرياضية الخارقة 

قصة سيارة لانسيا ستراتوس

تعمل سيارة لانسيا ستراتوس بمحرك 6 سلندر من ألفا روميو، وبدأت الحكاية عندما شاهد ناثان وكان عمره 13 عام حلقة من برنامج توب جير.

واستلهم والده فكرة بناء سيارة لانسيا ستراتوس بعدما شاهد تحدي تجميع كاترهام سيفن وسباقها أمام سائق ستيج، ولكنهما اختارا مشروع أكثر تعقيد، وهو إعادة بناء ملامح لانسيا ستراتوس الأسطورية.

 لانسيا ستراتوس الرياضية الخارقة 

لم يحصل الثنائي على سيارة جاهزة للتعديل بل استلما هيكل Spaceframe عاري يشبه قفص معدني كبير، ومن هنا بدأت المهمة الحقيقية داخل حاوية شحن استخدماها ورشة للعمل.

واحتاج كل حامل معدني إلى تصنيع وثقب وتجهيز يدوي، كما أعادا تركيب القطع مراراً لضبط مواقعها بدقة، ورغم خبرة والد ناثان السابقة في الراليات وبناء السيارات، فقد استنزف المشروع وقت وجهد كبير .

محرك ألفا روميو في سيارة لانسيا ستراتوس

اختار الأب والابن محرك ألفا روميو بوسو الـ 6 سلندر سعة 3000 سي سي، بدلاً من محرك فيراري 6 سلندر الذي اعتمدته ستراتوس الأصلية.

ولم يتمكنا من العثور على محرك فيراري المناسب للمشروع، لذلك اتجها إلى محرك بوسو باعتباره بديل قريب من الشخصية الميكانيكية .

 لانسيا ستراتوس الرياضية الخارقة 

وضع الفريق المحرك خلف المقاعد في تصميم وسطي، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية، وأضاف دفرنس محدود الانزلاق لتحسين توزيع العزم بين العجلتين الخلفيتين.

ويبلغ وزن السيارة النهائي 950 كجم فقط، وذلك يمنحها نسبة وزن إلى قوة جذابة، ولكن ناثان لم يكشف رقم رسمي للقوة الحصانية أو عزم الدوران.

تصميم كلاسيكي بروح سيارات الرالي

حافظ المصممين على أبعاد سيارة ستراتوس الأصلية وتوزيع مكوناتها قدر الإمكان، وتبرز اللمسات الخارجية باللون الأزرق الساطع والوقفة الرياضية المستوحاة مباشرة من سيارات الرالي، ويمنح الهيكل الخفيف والمحرك الوسطي السيارة شخصية مختلفة عن السيارات الرياضية الحديثة الثقيلة والمزدحمة بالإلكترونيات.

8 سنوات لصناعة لانسيا ستراتوس

خرجت السيارة إلى الطريق بعد ثماني سنوات من العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع، وكانت أول رحلة حقيقية باتجاه منطقة دالكي، حيث قاد الأب السيارة في الذهاب، بينما تولى ناثان القيادة في رحلة العودة .

وأوضح ناثان ان التجربة لحظة امتزج فيها الحماس بالخوف، خصوصا بعد سنوات طويلة من العمل، ولا يفكر ناثان ووالده في بيع السيارة مهما ارتفع المبلغ المعروض عليهما.

وذلك لان القيمة الحقيقية بالنسبة إليهما تتجاوز سعر الهيكل والمحرك والقطع، وترتبط بسنوات العمل والذكريات المشتركة، كما ان ناثان يبحث عن أي فرصة لإخراج ستراتوس إلى الطريق والاستمتاع بقيادتها.

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