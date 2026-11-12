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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب بلجيكا يفوز على تركيا 2-1 بدوري الأمم الأوروبية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق المنتخب البلجيكي الفوز على المنتخب التركي بنتيجة 2-1، على ملعب «جورسيل أكسل» بمدينة إزمير التركية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح منتخب تركيا التسجيل عن طريق أردا جولر في الدقيقة 20 من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة.

بينما تعادل كيفين دي بروين لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 27، وعاد تشارلز دي كاتيلايير ليضيف الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 30 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيحة يرفع منتخب بلجيكا رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز الثاني في المجموعة ضمن المسار الأول، وتوقف رصيد تركيا دون نقاط في ذيل المجموعة.

تشكيل المنتخبين

أعلن المنتخبان البلجيكي والتركي التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمعهما، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب «جورسيل أكسل» بمدينة إزمير التركية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل بلجيكا أمام تركيا

ودخل منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل ضم مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم كيفن دي بروين وجيريمي دوكو وشارل دي كيتيلاري، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: دي كويبر، ميشيل، نغوي، كاستاني.

خط الوسط: راسكين، تيليمانس، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: موريرا، جيريمي دوكو، دي كيتيلاري.

تشكيل تركيا أمام بلجيكا

في المقابل، اعتمد منتخب تركيا على مجموعة من عناصره الأساسية، بقيادة أردا جولر وباريس يلماز وإينيس أونال، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوغورجان تشاكير.

خط الدفاع: ميريح ديميرال، أوزان كاباك، فردي كاديوغلو.

خط الوسط: أوركون كوكجو، إسماعيل يوكسيك، يونس أكغون، أوغوز أيدين.

خط الهجوم: أردا جولر، إينيس أونال، باريس يلماز.

المنتخب البلجيكي بطولة دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية منتخب تركيا

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