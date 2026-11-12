بالابتكار والتعاون الصناعي والاستثمار.. رئيس وزراء ماليزيا يدعو إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلاده والصين، بما يتجاوز مجالات التجارة والاستثمار التقليدية؛ من خلال التركيز على الابتكار وتوسيع التعاون الصناعي وتنمية الكفاءات البشرية، بما يحقق قيمة مضافة للشركات وشعبي البلدين.

وقال أنور، في كلمة عبر الفيديو خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة لمؤتمر رواد الأعمال الماليزيين والصينيين لعام 2026، إن البلدين يتمتعان بتكامل اقتصادي كبير، وإمكانات واسعة لتوسيع نطاق التعاون المشترك، مشيرا إلى أن المؤتمر أصبح منصة مهمة لتعزيز الروابط التجارية وتوطيد التفاهم المتبادل وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأضاف أن الشراكة بين ماليزيا والصين لا ينبغي أن تقتصر على التجارة والاستثمار التقليديين، بل يتعين أن تشمل العمل المشترك في مجالات الابتكار والتعاون الصناعي وتنمية المواهب، بما يسهم في تحقيق فوائد أكبر لقطاع الأعمال وشعبي البلدين.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي أهمية أن يتيح المؤتمر فرصا جديدة للتعاون، ويحفز تبادل الأفكار، ويعزز التقارب بين مجتمعي الأعمال في البلدين، فيما ألقى وزير تنمية رواد الأعمال والتعاونيات ستيفن سيم الكلمة الرئيسية نيابة عنه، بحضور السفير الصيني الجديد لدى ماليزيا ياو وين.

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الماليزية الصينية لو كوك سيونج إن الغرفة اضطلعت، على مدى 36 عاما، بدور حلقة الوصل بين الشركات الماليزية والصينية، من خلال مساعدتها على بناء العلاقات وإجراء المناقشات وإبرام اتفاقيات التعاون، مشيرا إلى أن المؤتمر، الذي يعقد بالتناوب بين البلدين منذ 16 عاما، يشكل أبرز فعاليات الغرفة.

ورحب سيونج بزيادة الاستثمارات الصينية في ماليزيا، بما في ذلك إقامة المصانع وتأسيس شراكات مع الشركات المحلية، مشددا على ضرورة احترام المستثمرين الأجانب القوانين الماليزية والثقافات وممارسات العمل المحلية، والعمل على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أعرب عن أمله في زيادة توجه الشركات الماليزية إلى السوق الصينية.