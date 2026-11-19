أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المبادرة الرئاسية لتنظيم أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تستهدف حماية الثروات المعدنية المصرية ومنع تهريبها إلى الخارج، مشيرًا إلى أهمية إخضاع هذا النشاط لإطار قانوني يضمن حقوق الدولة والعاملين والشركات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه شارك في لقاءات جماهيرية بمرسى علم وأسوان لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة، لافتًا إلى ترحيب المشاركين بتنظيم عمليات التنقيب والقضاء على الممارسات غير القانونية.

وأشار إلى أن أبرز التوصيات تضمنت توفير الحماية القانونية للعاملين والشركات المرخصة، وضمان سلامة العمال وتيسير الإجراءات، مع رفض الشائعات ومحاولات التشكيك في أهداف المبادرة.

تهريب الذهب

وأكد على جهود الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن تنظيم هذا القطاع سيسهم في الحد من تهريب الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المصرية.